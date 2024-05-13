中評社北京5月13日電／網評：公共空間需要多些兒童視角



來源：光明日報 作者：馬青



近日，有媒體記者到北京數十個社區瞭解設施適兒化改造情況，走訪中發現，廣場上普遍放置的是成年人健身器材，無論功能、材質還是尺寸，都不適合孩子們使用。不少家長也呼籲增加適合兒童的娛樂設施，以兒童視角不斷推進適兒化改造。



在社區的公共空間，最常見到的群體是“一老一小”，老人們遛彎、曬太陽，小朋友們玩耍。因此，社區改造中既要有適老化，也要有適兒化。進一步觀察會發現，相比成年人的多樣化選擇，孩子們的空間相對受到了更多限制。比如，給成年人使用的健身器材遠遠多於給孩子們使用的娛樂設施。大一點的孩子還能勉強把健身器材當成攀爬玩具，可對低齡兒童來說，那些“龐然大物”是必須遠離的危險區域。



小區裡放置一個滑梯、秋千或增設一片挖沙池，就能成為小朋友們的“天堂”。其實，這些設施的價格不算多貴，無論是將其納入城市民生項目由財政出資，還是退而求其次讓有娃家庭眾籌，資金方面都不會是主要障礙。所以，問題的關鍵在於，公共空間的分配能不能照顧到兒童的需要。



在一些老小區，公共空間本就狹小，有限的空間怎麼利用才更合理？也許有些人覺得，停車位都不夠，哪有地方讓孩子玩滑梯？也許還有人會說，想玩就自己買玩具去，再不行還可以去游樂場，為啥非要在家門口擠？因為這種思維慣性的存在，很多地方哪怕是公共空間夠大，也不會在空間分配上向幼兒傾斜，這就導致了低齡兒童的娛樂設施不夠用。換句話說，在價值排序上，兒童的排位決定了適兒化改造的進度。

