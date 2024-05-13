中國經濟指標持續向好，基本面因素有望推動A股迎來第二波反彈。（大公報） 中評社香港5月13日電／大公報報導，國務院今年4月發布《加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見（下稱，新國九條）》，是繼2004年、2014年兩個“國九條”之後，國務院層面第三次出台的資本市場指導性政策文件。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認為，“新國九條”的發布，預示資本市場在中國經濟發展中的重要性已被提高至戰略高度，預計未來資本市場機構化程度將加深。



對於今年A股表現，孟磊指出，在上市公司一季報整體盈利預期改善，以及年初以來中國經濟指標持續向好回升環境中，基本面因素有望推動A股迎來第二波反彈，“我們對未來半年市場走勢持樂觀態度，2024年A股將乘勢而上，全年盈利增速預計約8%”。



孟磊指出，“新國九條”涉及九方面內容，明確將嚴把發行上市准入關，預計未來IPO公司質量將得到提升，長遠看有助於提高A股上市公司的可投資性。另一方面，新政對“減持”規則體系進行了全面完善，要求強化上市企業現金分紅監管，未來市值管理將得到加強，A股市場也將逐漸增強對股東的回報。他續稱，“新國九條”還加大了退市監管的力度，後續A股併購重組、退市節奏等均有望加速。



孟磊觀察到，年初A股市場大幅波動後，監管層強調“以投資者為本”的監管思路，通過強化監管防範市場風險，推動資本市場高質量發展。此外，管理層出台程序化交易監管，在加強高頻量化交易監管的同時，完善極端情形的應對措施，上述舉措均有利於夯實A股市場的長期底部。



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