中評社北京5月13日電／網評：以書為媒 點亮人生



來源：人民日報 作者：常 晉



百里洲是長江枝江段一座江心洲，四面環水，沒有路橋連通對岸，船是這裡通往外界的唯一交通工具。小時候，陳木蘭曾帶著攢了許久的10元錢，想要搭渡船到城區買一本童話書，卻被告知錢還不夠渡江。長大後，為了讓鄉親們尤其是孩子們享受閱讀的樂趣，陳木蘭回到家鄉湖北枝江市百里洲鎮，創辦公益性“島上書店”，為居民提供免費閱讀服務。



“什麼都不賣，免費看書哦！”在“島上書店”門口的顯眼位置，擺放著這樣一個小黑板。“島上書店”有150平方米，圖書種類豐富，以童書居多。過去，一張船票就讓陳木蘭的閱讀生活受到影響。今天，“島上書店”成為連通外界的另一艘“船”，島上居民無需過江，就能在知識的海洋徜徉。“書屋很小，世界很大，點亮一盞燈，照亮遠方，讓鄉親們和孩子們看到更廣闊的世界。”陳木蘭堅守初心，傳遞文化的力量。



心懷熱愛方能篤定前行，集合眾力終使微光成炬。書店創辦不久，讀者來了，志同道合者也來了。漸漸地，捐書捐款者絡繹不絕，村幹部、返鄉青年等紛紛加入志願者行列，四面八方的愛心如同涓涓細流匯聚而來。如今，“島上書店”擁有藏書超3萬册、志願者300餘人，還會定期舉辦讀書會。去年以來，書店還成立了志願服務隊，為困難學生送去書桌、台燈、書本，打造“一平方米閱讀空間”。如同一束光簇擁著另一束光，愛心的同頻共振，能夠把凡人善舉凝聚成更強大的正能量。



最是書香能致遠。“島上書店”的小小一方，已成為越來越多人的精神家園。11歲的小女孩抬頭望著書店窗外說，“秋天來了，風把顔色都吹走了”；一名快遞員來借閱，他說還是看書好，以前刷手機總是頭暈。書店內，常有醫生、作家等開講授課；志願者們定期走訪困難學生，開展鄉村伴讀活動。正如書店招牌上的那句話：“從百里洲，到全世界”，島上居民在這裡與歷史對話、與名家交流、與世界相望，感受未曾見過的風景。與書為伴，人們能突破地理的局限與精神上的束縛，拓展人生的寬度，喚醒克服困難的勇氣，獲得內心的充盈與愉悅。