以軍繼續在拉法展開對哈馬斯的“精準打擊”

5月8日，在以色列南部凱雷姆沙洛姆口岸附近，一名以軍士兵準備放飛無人機。新華社發（圖片來源：基尼圖片社） 中評社北京5月13日電／據新華社耶路撒冷／加沙5月12日報導，以色列國防軍發言人哈加裡12日發表視頻講話說，以軍繼續在加沙地帶南部城市拉法對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）進行“精準打擊”。



哈加裡說，以軍在拉法對哈馬斯進行“精準打擊”以來，已打死數十名巴勒斯坦武裝人員，並發現地道和大量武器。哈加裡強調，以軍致力於實現擊敗哈馬斯並使以方所有被扣押人員獲釋的目標。



以軍12日發布戰況通報說，當日下午及11日晚間，以南部城市阿什凱隆接連遭到來自加沙地帶的火箭彈襲擊。



據巴勒斯坦通訊社12日報導，以軍當日繼續轟炸加沙地帶多地。位於加沙北部城市拜特拉希亞的卡邁勒·阿德萬醫院接收了12具遺體，另有數十人被困在該市北部居民區的建築廢墟下。在加沙北部加沙城的一個居民區，有16名平民仍被困在一座建築的廢墟下。位於拉法的科威特醫院過去24小時接收了18具遺體。由於以軍阻撓，當地醫療救治工作一直面臨困難。



據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門12日發布的數據，以軍過去24小時對加沙地帶的襲擊共造成63人死亡、114人受傷。去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過3.5萬巴勒斯坦人死亡、超過7.8萬人受傷。



