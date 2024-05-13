極氪上周五在美上市，首日漲逾34%，僅以“37個月”創新能源車史IPO最快紀錄。（大公報） 中評社香港5月13日電／大公報報導，全球經濟低速增長及美歐貿易保護主義情緒升溫之下，中國外貿表現保持穩好，代表中國製造名片的新能源車出口繼續呈現雙位數增長，展現出口競爭力不斷增強，有利中國經濟延續穩步﻿復甦的良好勢頭，外資進一步加大押注中國，近周流入中資股的資金規模創下兩個月最多。



全球最大經濟體美國同時受到高利率、高通脹、高債務夾擊，今年首季經濟增長急速放慢至1.6%，為近兩年來最慢，在滯脹危機加劇之下，經濟正加速走向衰退，繼而拖累全球經濟持續在3%左右低速增長。事實上，地緣政治局勢不穩，加上美歐貿易保護主義情緒升溫，不利全球化發展，世界貿易及國際貨幣基金組織分別預期今年商品貿易額衹有2.6%及3%增幅而已，反映國際貿易前景充斥不明朗因素，例如美歐可能對中國新能源車加征關稅。



競爭力強 進出口增長超預期



不過，中國外貿保持穩好，以美元計價的4月出口及進口分別上升1.5%及8.4%，表現優於預期，累計首四個月出口及進口，均呈現1.5%及3.2%的正增長，而首四個月進出口金額1.94萬億美元，同比增長2.2%。至於貿易順差，首四個月合計2556億美元，同比輕微下跌3.9%。



美加關稅 難阻中國電動車發展



在世界經濟複雜多變之下，中國進出口呈現雙增長，表現實屬不俗，特別是出口令人喜出望外，一方面反映外部需求有改善，另一方面是中國商品出口競爭力不斷提升及拓展包括“一帶一路”等市場在內的多元出口策略見效。



事實上，代表中國製造、中國智造名片的船舶、電動車在今年首四個月出口分別勁升108.4%及28.3%，可見中國產品出口競爭力強。事實是中國電動車出口占產量比重衹有12%，卻已被美國當作產能過剩，相反美國、日本分別有25%及50%的汽車產量用作出口，其產能過剩問題豈非更加嚴重？若然美國升級貿易戰，對華新能源車徵收的進口關稅由25%大幅提高至100%，只會影響自身減排目標及新能源發展，加劇通脹壓力，但卻阻不了中國新能源車產業發展了，目前中國新能源車出口並非依賴美國市場。吉利控股旗下新能源車極氪在美國上市首日勁升逾34%，可見投資者對中國新能源車產業投下信心票，未受美歐計劃加征關稅所影響。



同時，德國政商界亦齊聲反對歐盟採取貿易保護主義措施，對中國新能源車加征關稅。例如寶馬高管直言這如同搬石頭砸自己腳。事實上，德國車企大舉在中國，與中企合作投資設廠，生產汽車再出口往歐洲以至全世界，加征關稅做法到頭來只會傷害德國車企。



外資看好 加大押注中國股票



此外，今年中國出口開局良好，表現比預期為佳，相信亦與今年法國及德國分別舉辦奧運會及歐洲國家盃足球賽等體育盛事有關，刺激體育用品需求上升，今年首四個月中國體育用品出口增長13%，遠超整體出口增幅，預期這利好因素持續反映在未來數月外貿數據之上。



總括而言，中國無懼美國霸凌行為，外貿可望延續向好勢態，支持經濟穩步﻿復甦，吸引外資加配人民幣資產，近周淨流入中國股票基金的資金規模為27億美元，為兩個月最多，有利內地A股及港股持續強勢。