香港吸引人才措施共收到約29萬份申請

（圖片來源：新華社） 中評社香港5月13日電／據新華社香港5月12日報導，香港特區政府財政司司長陳茂波12日表示，截至上月底，香港各項人才計劃共收到約29萬份申請，當中約18萬份已獲批准、約12萬人已來港。



陳茂波當日發表網志表示，根據去年底的調查，“高才通計劃”下獲批的人士，平均年齡中位數為35歲，六成為已婚人士，普遍攜同家人來港。超過一半抵港半年或以上的人才已獲聘，他們每月收入中位數約5萬港元。“這些人才，以至陪同他們來港的家人，都將成為香港可持續發展的重要生力軍。”



在吸引企業方面，陳茂波表示，除了早前引進重點企業辦公室公布的第二批夥伴企業外，特區政府投資推廣署今年首季總計協助了150家海外公司在港發展，較去年同期增加46%，這些公司主要來自金融、創科和家族辦公室等領域，它們將共同投資約147億港元，創造逾2000個職位。



此外，陳茂波說，自去年2月起，特區政府不同部門、商會和企業跟海灣阿拉伯國家簽訂了約60個項目，涵蓋加強合作、調解仲裁及人工智能等。同時，特區政府正跟沙特阿拉伯就投資推廣和保護協議展開洽談，並考慮在沙特阿拉伯首都利雅得設立經貿辦事處。



“儘管外圍環境複雜多變，地緣政治、高息環境等挑戰依然存在，但在中央的堅實支持下，只要我們不斷努力打拼，在變換的新形勢、新格局當中，不斷鞏固和提升多方面的競爭力，我們一定能加速推進香港經濟更快更高質量增長。”陳茂波說。