夏寶龍今來澳考察　賀一誠：熱烈歡迎

（圖片來源：新華澳報） 中評社香港5月13日電／據新華澳報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於5月13日至19日來澳考察調研，瞭解本澳社會和經濟的最新發展情況。



行政長官賀一誠代表澳門特別行政區感謝中央長期以來對澳門的關心和支持，並熱烈歡迎夏寶龍主任繼去年後再度來澳考察調研，特區政府將作出妥善安排，全力確保是次考察調研工作取得圓滿成功。



另外，澳區全國人大代表、立法會議員、民眾建澳聯盟主席施家倫表示，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍繼去年後，再度來澳考察調研，突顯中央對澳門長期的重視與關愛。



施家倫表示，去年夏寶龍主任來澳考察時，不但肯定本澳在推進“一國兩制”實踐中所取得的成績，更提出六個更大作為，對推動澳門“一國兩制”實踐行穩致遠，社會和諧穩定發展具有重大意義。今次來澳考察的日數更比去年長，相信更能夠從多方面深入瞭解澳門社會和經濟最新發展情況。同時，亦可檢視中央惠澳政策的實施情況，以助力澳門建設好具澳特色的“一國兩制”成功實踐，更好彰顯示範的作用。



施家倫指出，今年作為澳門回歸祖國25周年，橫琴粵澳深度合作區第一階段目標驗收之年，相信本次夏寶龍主任來澳考察會再帶來好消息。另外，亦期望有條件的話，能夠深入走訪澳門社區考察，以瞭解目前本澳整體環境的變化之下，社區民生、中小微企、多元產業的發展情況，以更好指導澳門建設高質量發展，助力本澳經濟適度多元發展，繼續保持澳門長期繁榮穩定。