優勢吸引　港是全球資金融通增值平台

沙特證交所本月首次在港舉辦資本市場論壇，匯聚全球金融精英交流合作。（圖片來源：大公報） 中評社香港5月13日電／據大公報報導，今年以來，香港金融競爭力持續提升，國際金融盛事更是一浪接一浪，吸引眾多海外金融領袖來港。參會人士不約而同期望，通過香港這個連通內地和世界的國際化平台，進一步探索內地以至整個亞洲區的市場發展。



繼去年沙特阿拉伯未來投資倡議研究所（FII）在香港舉辦首場“PRIORITY亞洲峰會”後，上周沙特證券交易所首度把其旗艦“資本市場論壇”移師海外，選擇在香港舉行，成功吸引約650人出席，當中約三成來自中東。特區政府表示，正聯同多家金融機構，推動追蹤香港股票指數的ETF在中東上市，促進兩地資金的雙向流動。＼大公報記者 周湘



香港近年擴大朋友圈，開拓更多新市場，效果令人振奮。據瞭解，在商業及金融層面，香港積極開拓更多新產品及新資金渠道；在吸納資金方面，除了繼續鞏固傳統歐美市場外，香港亦積極鋪開拓展中東等新市場的工作。上周的資本市場論壇，港交所安排了約300場中東、香港和內地企業和投資者的對接會面，突顯香港連通中國和世界的“超級聯繫人”角色和功能。



香港和沙特在金融、經貿以至人文交流等領域的合作，正不斷走深走實。去年9月，港交所把沙特交易所納入認可證券交易所名單，便利沙特上市企業在本港第二上市；11月，亞洲首隻沙特交易所買賣基金（ETF）在港掛牌上市，相關ETF的資產規模屬全球同類產品中最大。