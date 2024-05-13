今年西部鐵海聯運班列運輸貨物量達新高

圖為一趟滿載貨物的西部陸海新通道鐵海聯運班列從欽州港東站駛出（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據新華社報導，記者從中國鐵路南寧局集團有限公司獲悉，5月12日8時，裝載著來自阿聯酋的聚乙烯、斯裡蘭卡的椰糖、越南的休閑鞋等貨物的X9596次西部陸海新通道鐵海聯運班列從廣西欽州港東站駛出，開往重慶團結村站。截至12日，今年西部陸海新通道鐵海聯運班列運輸集裝箱貨物已突破30萬標箱，達到30.3萬標箱。



“今年西部陸海新通道鐵海聯運班列運輸的出口貨物以汽車配件、摩托車散件、發電機配件為主，運輸的進口貨物以印尼的起酥油、越南的紙漿等為主，運輸貨物品類達1143種。”廣西沿海鐵路股份有限公司欽州港東站站長黃江南說。



為提升班列運輸點線能力，廣西沿海鐵路股份有限公司推動欽州、北海、防城港地區三大港口路企合署辦公，實時共享船期、泊位、貨物等信息，提高裝車效率和精確度。同時，推動欽州鐵路集裝箱中心站與北部灣港自動化碼頭一體化運營，共同納入海關監管，減少港口接駁，每箱可節省運輸成本100多元；推廣實施35噸寬體箱下水等鐵海聯運項目，減少拆裝箱、換箱轉運、空箱調運等作業環節，實現“一箱到底”，降低物流成本。



據悉，目前，西部陸海新通道鐵海聯運班列圖定運行線達21條，西部陸海新通道通達全球121個國家和地區的503個港口。