國產大模型加速賦能產業發展

接入大模型的工業版人形機器人在新能源汽車總裝車間進行實地“培訓”。（圖片來源：人民日報｜深圳市優必選科技股份有限公司供圖） 中評社北京5月13日電／據人民日報報導，習近平總書記指出：“誰能把握大數據、人工智能等新經濟發展機遇，誰就把准了時代脈搏。”《政府工作報告》提出，深化大數據、人工智能等研發應用，開展“人工智能＋”行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。



今年以來，我國人工智能大模型加快發展，產業化應用落地提速：生數科技聯合清華大學發布國產自研視頻大模型，支持一鍵生成長達16秒、分辨率高達1080P的高清視頻內容；北京國際汽車展覽會上，國內車企推出多個搭載大模型的新款車型，在多感官交互、自動駕駛等方面不斷優化用戶體驗；人形機器人接入大模型進行任務調度和應用開發，很快“學會”了叠衣服、分揀歸類等精細操作……



據不完全統計，國產大模型數量目前已超過200個，覆蓋多個行業領域，應用場景不斷拓展。國家互聯網信息辦公室最新公布的數據顯示，截至今年3月，我國共有117個生成式人工智能服務完成備案。大模型怎樣進一步賦能行業發展？今後還需要在哪些方面重點發力？記者近日進行了採訪。



堅持應用導向



建立起涵蓋理論方法和軟硬件技術的體系化研發能力，湧現出一批具有行業影響力的大模型應用，形成了緊跟世界前沿的大模型技術群