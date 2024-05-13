香港中小企新增貸款　全年料雙位數增

董美怡預期今年中小企新增貸款可望錄得雙位數增長。(大公報) 中評社香港5月13日電／大公報報導，本港中小企的營商環境有改善跡象。渣打香港中小企業銀行部主管董美怡表示，在今年首4個月，旗下部門新批出的中小企貸款金額按年上升超過兩成，預期2024全年的新增貸款可望錄得雙位數增長。渣打也積極配合特區政府政策，推出多項措施，支持中小企升級轉型。



根據上月公布“渣打香港中小企領先營商指數”，業界預期2024年第2季度整體營商環境會有改善，帶動指數按季回升3.6至47.3。董美怡稱，金管局今年3月推出9項支持中小企措施，加上特區政府持續舉辦多項大型活動，都有助提升中小企信心，預期下半年經營環境有利中小企業務增長。



今年首4個月的中小企新增貸款之中，以資訊通訊業和電子商貿的表現相對較佳。據香港電商協會指出，電子商貿已連續18年錄得增長，儘管增速由3位數稍為放慢至雙位數。董美怡續說，因應中小企的業務發展需求，渣打近年也不斷推出支援措施，包括上周推出針對電子商貿的融資方案，透過合作夥伴“聯易融”提供電子商家於亞馬遜平台上的營運數據，簡化中小企貸款申請流程。合資格中小企最高可獲100萬美元貸款額，且無需抵押品或銀行流水單。



早於2023年底，渣打也重新推出無抵押分期貸款，貸款額最高達200萬元。中小企透過渣打的數碼平台“SME Express”申請貸款，最快兩日批出貸款。董美怡說，渣打現時已處理大約100宗個案，當中逾70%都成功獲批，有助中小企快速獲得資金周轉。



推服務助跨境同步開戶



除了信貸產品外，渣打亦提供其他服務支持中小企業務發展。董美怡說，渣打提供的“GBA One”一站式方案，方便中小企業可於內地和香港跨境同步申請開戶，一站式管理兩地業務，及使用跨境金融服務。截至2023年，旗下GBA One客戶按年錄得雙位數增長。