香港發展生命科技　具四大優勢

左圖：科技園提供各種設施和服務支持醫療健康及生物科技研發，吸引多家國際頂尖大學和科研機構進駐。圖為科技園旗下香港科學園。右上圖：劉會平表示，對香港發展生命健康科技產業頗有信心。”大公報；右下圖：去年亞洲醫療健康高峰論壇匯聚逾90位來自全球主管醫療衛生的主要政府官員、國際科研及醫學界專家、投資者等出席。圖為世界衛生組織總幹事譚德塞以視頻致辭。（大公報） 中評社香港5月13日電／大公報報導，香港創新科技發展藍圖提出，聚焦發展生命健康科技產業，且香港又是全球第二大、亞洲第一大的生物科技集資中心，令市場對行業頗有期待。香港貿發局副總裁劉會平表示，香港具有多項優勢，一是國際金融中心，而且港交所（00388）容許未有收入的生物科技公司在港集資，故吸引大量相關公司來港上市；二是香港有五所世界百強大學，港大和中大更在醫學領域位列前50名；三是科研實力強，擁有16所國家重點實驗室、6所國家工程技術研究中心香港分中心；四是臨床測試數據獲多個國際藥監機構認可，有利打進內地市場。



劉會平向大公報表示，對香港發展生命健康科技產業頗有信心，指香港一直積極推動醫療健康創新領域的發展，且擁有世界一流的科技基建，如科技園提供各種設施和服務支持醫療健康及生物科技研發，吸引多家國際頂尖大學和科研機構進駐，開展合作研究項目。



科研實力深厚 門戶作用明顯



除了在學術和研發方面具備深厚實力，香港與內地市場的聯繫密切。當中，廣深港科技集群是全球第二大科技集群，香港與深圳計劃聯合發展港深創新及科技園，重點發展醫療科技。另外，香港亦是海外中成藥、醫療儀器或藥物製造商進入大灣區市場的重要門戶。



問到貿發局如何推動相關產業發展，他表示，該局將在本月16－17日舉辦亞洲醫療健康高峰論壇，逾70位來自醫療健康產業的商界翹楚、投資者、國際科研及醫學專家、主管公共衛生的政府官員及組織等，探討及分享醫療科技、公共衛生、國際商貿及投資合作等方面的最新發展和寶貴經驗，共同探索醫健產業的前景和新機遇。



同時，今年健康高峰論壇賣點之一，是邀請到2006年諾貝爾化學獎得主Professor Roger Kornberg為主講嘉賓之一，將分享生物科技領域的嶄新技術，其他星級嘉賓，包括：港大醫學院院長劉澤星、中大腫瘤學系教授莫樹錦、新風天域董事長梁錦松等。



盼促更多一對一配對會面



在推動亞洲投資項目對接方面，劉會平透露，去年的論壇成功為投資者與項目擁有人安排超過300場一對一會議，配對來自世界各地的資金與投資項目，涵蓋生命科技、醫療器械及藥品、智能醫療、社區健康等行業，協助業界達成更多具體合作，期望今年可以促成更多一對一配對會面。