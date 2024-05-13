富權：林濁水從民進黨利害關係角度反對赦扁

中評社香港5月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：林濁水從民進黨利害關係角度反對“赦扁”。以下為文章內容。



蔡英文將要在本週內宣布“特赦陳水扁”的消息傳出後，引發社會各界不同反應。多個民調機構公佈的民意調查數據都顯示，反對的佔多數，贊同的佔少數，而且兩造意見都分別提出了自己的觀點，但主要是從社會觀感及效果等方面切入。不過，即使是民進黨陣營的贊同者，也認為民進黨當局應當沒收陳水扁的近十億贓款。而在昨日，民進黨“台獨黨綱”的撰擬者之一，也是“新潮流系”創“流”者之一的“台獨理論大師”林濁水，卻是從陳水扁主導的“立委”選舉制度改制，傷害了民進黨的角度，強烈反對“特赦陳水扁”，卻讓人感到“不同凡響”。



實際上，林濁水昨日在談話節目中指出，且看今天民進黨為什會選出“朝小野大”，民進黨“立委”席位比國民黨少，未來執政困難重重的結果，是選票比人少？不是，“區域立委”選票民進黨比國民黨多了六十九萬，“不分區立委”選票民進黨也比國民黨多了二十二萬，票贏這麼多，席位卻輸，“這完全是陳水扁開了『國會減半』的選舉支票”。林濁水強調，在前民進黨主席林義雄力挺之下，居然真的“修憲”兌現，勸都勸不聽，結果造成選舉時“票票不等值”的災難。他怒轟，陳水扁做了這樣害慘了民進黨的惡行，一句道歉都沒有，憑什麼要民進黨“總統”“特赦”？而且民進黨居然還有百分之五十一支持，也真是莫名其妙！

