﻿港漂學生墮電騙案急升34%

左圖：港漂學生陳小姐（化名）誤墮假冒官員電話騙案，被騙徒盜取了80萬港元。中圖：反詐騙協調中心的防騙宣傳車本月9日至20日期間到訪全港各區，透過向市民宣傳防騙資訊及提高大眾防騙意識。右圖：警方建議內地學生遇到可疑來電時，向親友或警方設立的社交平台群組尋求協助，如有懷疑，應致電“防騙易熱線18222”查詢。（大公報） 中評社香港5月13日電／大公報報導，警方在今年首季錄得的假冒官員電話騙案損失金額較去年同期大增3.8倍，其中港漂內地學生的受害人數有增加趨勢。最近有內地生墮入假冒內地公安的騙案而被騙徒盜取了80萬港元，騙徒更偽造真正存在的公安局電話的來電顯示讓受害人無法及時意識有詐。



騙徒利用了港漂身處他鄉不熟悉香港法律的心理弱點犯案，警方提醒港漂，當遇到可疑來電應主動查證及向相關機構核實來電者身份，或致電“防騙易熱線18222”求助。



警方在今年首季錄得474宗電話騙案，宗數雖較去年同期減少21%，但損失金額卻較去年同期增加3.05倍至7.89億港元，損失最大宗個案達2.6億元，其中今年首季的假冒官員騙案的損失金額高達7.64億港元，占電騙案總損失的九成七。警方亦留意到近期針對內地來港學生的假冒官員騙案有上升趨勢，今年首季涉及內地生受害人的電騙案達39宗，較去年同期增加34%。



警方為內地生製防騙資訊包



騙徒會首先冒充衛生署、物流公司、電訊公司等公職人員，向受害人聲稱其在境外犯法，再找另一名騙徒假扮內地執法人員，聯絡被害人並指示其提供銀行賬戶號碼和密碼等資料，並要求跟隨其他指示進行背景和資產審查，再在受害人不知情的情況下轉移其銀行存款。商罪科反詐騙協調中心情報及騙案應變小組高級督察林沛恒指出，由於內地學生來港後不熟悉本港法例，再加上身處他鄉完全不知道如何求助，騙徒正正是拿捏了這種心理而令他們更容易成為騙徒的目標，甚至威脅他們如不順從指示，或者向他人包括家人透露所謂調查及監控均可能被捕。



警方自去年八月底與全港十多間大學合作，舉辦講座宣傳防騙知識，亦為在港內地學生製作“反詐騙學習套件”及“防騙知識小問卷”，協助他們瞭解不同騙案的手法。警方亦與不同大學和團體合作，開設了多個社交媒體群組，讓來港讀書的內地學生及家長加入，讓他們能夠接收到更多防騙知識外及知道在遇到騙案時應該如何尋求支援和協助。反詐騙協調中心亦開設了小紅書賬號，為內地民眾提供香港的詐騙情況等資訊。



如有懷疑 先核實來電者身份



警方提醒，騙徒會以VoIP改號技術更改來電顯示號碼，假冒內地執法機關致電市民，真正的執法人員調查案件時，並不會透過電話向對方索取銀行賬戶密碼及指示轉賬到指定的銀行賬戶，如遇到有人自稱執法人員或政府機構職員，以不同理由指示市民交出個人資料及財產，應該主動查證及再三向相關機構核實來電者身份。警方亦建議內地生在遇到可疑來電時向親友或上述社交平台群組尋求協助，如有懷疑，應致電“防騙易熱線18222”查詢。



反詐騙協調中心的防騙宣傳車在本月9日至20日期間到訪全港各區，透過向市民宣傳防騙資訊及提高大眾防騙意識。警方亦提醒市民留意最新騙案手法，騙徒訛稱為網購或短視頻平台的客服，指受害人已開通VIP會員收費服務，如需取消有關服務，受害人需繳交手續費，並聲稱受害人戶口會被凍結，再誘使他們把戶口存款轉賬至指定戶口。



假冒官員電話騙案手法



1 騙徒以VoIP改號技術更改來電顯示號碼，假冒內地執法機關致電受害人，令受害人所看到的來電顯示是真正的公安局電話。



2 騙徒向受害人展示偽造的公安委任證，以及記錄了其個人資料的偽造流水賬、拘捕令等，聲稱其涉及犯罪。



3 騙徒利用受害人身處他鄉不熟悉香港環境的心理弱點，恐嚇將會拘捕對方，要求跟隨他們的指示以“證明清白洗脫嫌疑”。



4 受害人按照騙徒指示轉賬至對方提供的戶口，或安裝騙徒提供的木馬程式，導致資料或財產被盜取。