中關村論壇“僑海創新發展平行論壇”舉辦

4月24日拍攝的中關村國際創新中心。（來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據人民日報海外版報導，近日，以“僑海聯世界·一起向未來”為主題的2024中關村論壇——僑海創新發展平行論壇（簡稱“僑海論壇”）在北京舉行。400餘名海內外專家學者及企業家代表齊聚一堂，共同探討人工智能領域的科技創新、產業應用和發展前景。本屆僑海論壇由中國僑聯指導，北京市僑聯與海淀區人民政府聯合主辦，以推動國際交流合作為主旨，為促進中外科技界交流和國際創新合作貢獻僑界力量。



碰撞智慧火花



人工智能技術有哪些新發展？當代先進製造業中有哪些人工智能技術的新應用？人工智能如何改變人們的日常生活？在僑海論壇上，海內外專家學者與企業家對話，就人工智能領域的眾多熱點問題展開討論，碰撞思想火花。



論壇上，美國密歇根州首府蘭辛市市長安迪·施爾，世界工程組織聯合會前主席、中國新一代人工智能發展戰略研究院執行院長龔克，2010年度諾貝爾物理學獎獲得者安德烈·海姆，2021年圖靈獎獲得者傑克·唐加拉等致辭，就人工智能領域的最新進展、發展趨勢以及面臨的挑戰進行深入探討。



在主題分享環節，中國工程院外籍院士、德國國家工程院院士張建偉深入剖析了機器人在未來社會中的重要角色及其創新路徑。海外專家和企業家對人工智能在先進製造業、智能駕駛等領域的應用進行經驗分享。在圓桌對話環節，海內外嘉賓圍繞“智能未來：探索人工智能的無限潛能”“智能時代下的未來生活場景”等主題展開交流。



匯聚僑智僑力



“希望廣大僑界朋友和海歸人才充分發揮自身獨特優勢，將國際視野與本土實踐緊密結合，將科技創新和產業創新深度融合，積極參與培育以人工智能為代表的新技術、新產業、新業態，發揮僑界力量，以創新創造推動新質生產力發展。”論壇上，中國僑聯副主席高峰致辭說。

