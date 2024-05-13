北美詩歌協會：以詩歌傾訴游子情

4月20日，中美學生在準備共同朗誦詩歌《村居》。（來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據人民日報海外版報導，初夏的北京陽光明媚、繁花似錦，詩意京華，幾多浪漫。近日，一場以“詩韵滿西城·四海中華情”為主題的百年丁香詩會僑聲朗誦會，在北京市西城區什刹海文化展示中心舉行。來自海內外的僑界朗誦名家以花為約、以詩為媒，以誦讀之聲展現歸僑僑眷和海外僑胞的赤子情懷。



“家鄉的燈光永遠為你們亮著”



“民族富強的夢想，要在我們手中實現！我要高聲地歌唱，我驕傲——我是黃河的子孫……”當年近八旬的北美詩歌協會藝術總監、僑胞楊復朗誦完自己原創的詩歌《我驕傲，我是黃河的子孫》，全程聽眾響起熱烈的掌聲。這首詩歌從黃河寫起，回憶了祖（籍）國往昔的崢嶸歲月：民族解放、改革開放、科技進步、百舸爭流……在楊復鏗鏘有力的聲音中，一幕幕中國人民艱苦奮鬥的場景重映眼簾。



“我們此前創作的詩歌都以美麗中國、偉大中國、浪漫中國、詩意中國為主題，但我覺得缺少一個角度，我還要歌頌奮鬥的中國。”楊復說，中國是偉大的，偉大之處在於中國總是不斷在克服困難中向前進。“在創作詩歌時，我更想要表達祖（籍）國所取得成就背後經歷的辛苦和不易，祖（籍）國的偉大是建立在持續克服艱難險阻的基礎上。”



“太平洋的狂風巨浪／拍打著我的淚光／夕陽，燃燒著血紅的思念／沉入蒼茫／遠方，我的祖國／我的故鄉……”北美詩歌協會會員王麗此次也來到北京參加僑聲朗誦會，並朗誦詩歌《燈光》。在海外，王麗心中總是飽含著對祖（籍）國的赤子情懷，退休之後加入北美詩歌協會，並積極參加協會組織的各項活動。“對我來說，這是對祖（籍）國思念之情的一種釋放。”王麗說，協會成員大多是僑胞，大家有著相同的血脈根源，相同的興趣愛好，一群人聚在一起，就像回到祖（籍）國見到親人一樣。



王麗朗誦結束後，詩歌《燈光》的作者——中國科學院文聯名譽主席郭曰方被她在誦讀中流露出的深情所打動，他說：“家鄉的燈光永遠為你們亮著”，在美僑胞同祖（籍）國雖然隔著太平洋，但心靈上的距離永遠是相近的。

