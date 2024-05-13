廣東省進一步加大吸引和利用外商投資力度

中評社北京5月13日電／據南方日報報導，日前《廣東省進一步加大吸引和利用外商投資力度的專項實施方案》（以下簡稱《方案》）公布，對高技術製造業、其他製造業企業最高獎勵人民幣1.5億元，對高技術服務業、其他行業企業最高獎勵人民幣8000萬元，對外資跨國公司總部一次性獎勵500萬元。《方案》提出，通過對符合有關規定的外商投資企業實施獎勵，以更大力度吸引和利用外資，推動重大外資項目加快落地建設。



《方案》提出，對在廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山6市設立的外商投資企業，年新增實際外資金額合計達5000萬美元及以上的，高技術製造業企業按不高於新增實際外資金額3%的比例予以獎勵，其他製造業、高技術服務業企業按不高於新增實際外資金額2%的比例予以獎勵，其他行業企業按不高於新增實際外資金額1%的比例予以獎勵。



對在汕頭、韶關、河源、梅州、惠州、汕尾、江門、陽江、湛江、茂名、肇慶、清遠、潮州、揭陽、雲浮15市設立的外商投資企業，年新增實際外資金額合計達1000萬美元及以上的，高技術製造業企業按不高於新增實際外資金額3%的比例予以獎勵，其他製造業、高技術服務業企業按不高於新增實際外資金額2%的比例予以獎勵，其他行業企業按不高於新增實際外資金額1%的比例予以獎勵。



上述投資獎勵中，高技術製造業、其他製造業單個企業在當年度最高獎勵人民幣5000萬元，實施方案執行期內累計最高獎勵人民幣1.5億元；高技術服務業、其他行業單個企業在當年度最高獎勵人民幣2000萬元，實施方案執行期內累計最高獎勵人民幣8000萬元。《方案》的執行期限為2023年—2027年。