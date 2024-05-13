暨南大學召開第十次歸僑僑眷代表大會

中評社北京5月13日電／據中國僑網報導，暨南大學第十次歸僑僑眷代表大會暨第一期“四海講堂”11日在暨南大學廣州石牌校區舉行。



暨南大學黨委書記林如鵬在會上致辭表示，過去十年，暨大僑聯始終在圍繞中心、服務大局中彰顯新時代統一戰線成員的擔當與作為，創新工作的積極成效主要體現以下三點：第一是開展“地方僑聯＋高校僑聯＋校友會”工作模式；第二是用心用情用力，為僑為民服務；第三是努力傳承僑文化，講好中國好故事。他希望新一屆的暨大僑聯委員能夠在新時代新征程上，傳承和發揚百年僑校的文化底蘊和優良傳統。



廣東省僑聯黨組書記、主席李豐在講話中指出，暨大僑聯充分發揮僑校“海外關係眾多”的優勢，認真履行僑聯六項職能，率先探索落實“地方僑聯＋高校僑聯＋校友會”工作機制，建立首個“高校僑聯海外歸國留學人員小組”，積極參與編撰暨大歸僑口述史，有些工作走在全省高校僑聯前列。他希望暨南大學繼續發揮僑校獨特優勢，加強與省僑聯的全方位合作，在推進鄉村振興駐鎮幫鎮扶村工作，開展校友會工作與拓展海外聯誼，服務僑界人才、創新創業，開展華文教育，推進僑界慈善公益事業，開展僑務理論、僑聯工作研究等六個方面深化合作。



會議聽取了暨南大學僑聯第九屆委員會常務副主席沈潔薇所作的第九屆僑聯會工作報告。隨後，大會表彰了優秀僑聯幹部等各類先進人物共計53人，通過無記名投票方式選舉產生暨大第十屆僑聯會委員及主席團。吳傳斌當選主席，葉志海當選常務副主席，沈潔薇、郭團、麥文傑、梁耀中、林文興、黃健平、方李瑾當選副主席。本次大會還聘請了一批在僑界和學界都具有影響力的人士擔任暨南大學僑聯顧問及名譽主席。



暨南大學僑聯第十屆委員會主席吳傳斌和副主席兼秘書長郭團分別發言，表示未來將不辜負學校黨委和上級僑聯的期望，不辜負暨大廣大歸僑僑眷的期望，做好僑聯會工作，積極投身國家、省市和學校的高質量發展，為僑服務，凝聚僑力量，發揮僑智慧，用行動書寫暨大僑聯更輝煌的篇章。



與會嘉賓還共同啟動了暨大僑聯的特色品牌活動“四海講堂”，第一期活動分別由中國科學院院士、暨南大學粵港澳中樞神經再生研究院院長蘇國輝主講《藥食同源枸杞子的養生研究》，暨南大學醫學部生物醫學轉化研究院院長尹芝南主講《免疫與健康》。