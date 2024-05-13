六天三國行程滿滿，中歐關係再添新內涵

當地時間5月7日晚，國家主席習近平乘專機抵達貝爾格萊德，應塞爾維亞總統武契奇邀請，對塞爾維亞進行國事訪問。這是歡迎場面。（來源：新華社） 中評社北京5月13日電／5月5日—10日，習近平主席應邀訪問法國、塞爾維亞和匈牙利，這是近5年來中國國家元首首次訪歐，也是2024年中國國家主席的首次外訪。習近平主席不遠萬里親赴歐洲，訪問行程滿滿，充分展現新時代中國對歐方略的高度和溫度，為中歐關係在新的歷史時期行穩致遠提供了明確指引。



世界需要穩定健康的中歐關係



當前，世界百年未有之大變局正加速演進，冷戰後形成的國際秩序面臨前所未有的挑戰。大國博弈加劇，地區衝突四起，合作共贏的精神日漸消退，零和博弈的心態愈發凸顯，人類面臨的生存與發展問題在新的世紀裡不減反增。



習近平主席此番訪歐，在與歐洲首腦的交流以及多次重要演講中，均指明中歐在新時代的使命任務和中歐關係發展的戰略方向，闡明穩定健康的中歐關係將是當今世界的一股清流，為動蕩不安的世界注入穩定性和正能量。



中歐關係可以成為大國之間和平相處、平等相待的表率。中國和歐洲在歷史上都曾飽經戰火侵襲，深知人類在大規模衝突中所經歷的苦難，都對和平抱有堅定的信念，主張平等協商的多邊主義，樂見多極化世界。今年是中國提出“和平共處五項原則”70周年，習近平主席在法國《費加羅報》發表的署名文章中指出，“新中國成立70多年來，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵占別國一寸土地。中國也是世界上唯一將堅持走和平發展道路寫進憲法的國家，是核大國中唯一承諾不首先使用核武器的國家。”當前，歐洲大陸再次面臨衝突的困擾，還可能陷入全面軍事對抗的深淵，對和平的渴望格外強烈。



中歐在和平問題上攜手合作，下線能確保地區衝突不會演變成全球性大衝突，中線則可以為解決危機提供新的橋梁和希望，上線可以為國家矛盾衝突調解構建協商對話的新模式。

