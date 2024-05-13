中塞“鐵杆友誼”升華正逢其時

（來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據央視新聞報導，說起“鐵杆友誼”這個詞，很多人第一時間會想到中國和塞爾維亞。過去，這對夥伴演繹了很多互尊互信、合作共贏的佳話；如今，站在新的歷史起點，“鐵杆友誼”如何升華？5月7日至8日，中國國家主席習近平對塞爾維亞進行的國事訪問給出了答案。



八年前，習主席訪塞期間，兩國元首決定將中塞關係提升為全面戰略夥伴關係。這一次，兩國元首宣布，深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體。雙方還就此簽署聯合聲明，作出多領域、全方位部署。塞爾維亞成為首個和中國共同構建命運共同體的歐洲國家，這充分體現了中塞關係的戰略性、特殊性和高水平。



要理解新時代中塞命運共同體，先要瞭解中塞長期以來的交往方式。中國汶川發生特大地震災害後，塞爾維亞第一時間提供大量救災物資；新冠疫情期間，武契奇總統迎接中國援塞抗疫醫療專家組時，深情親吻中國五星紅旗；河鋼斯梅戴雷沃鋼廠創造了“一座鋼廠幸福一座城”的奇跡；平穩運營兩年的匈塞鐵路貝諾段極大便利了民眾出行……一個個生動故事，見證了中塞兩國是真朋友、好夥伴，“鐵杆友誼”歷久彌堅。



當前，中國正在大力推進中國式現代化建設，塞方也在推進“塞爾維亞2027——躍向未來”等發展規劃。兩國此次宣布“構建新時代中塞命運共同體”，可謂水到渠成，反映了雙方共同的價值理念和目標追求，即共謀發展、合作共贏、彼此成就。



如何構建新時代中塞命運共同體？習主席強調，要突出兩國關係的戰略性、堅持兩國合作的務實性、發揚兩國關係的創新性。這三點主張為“鐵杆友誼”的升華指明了方向。



中塞兩國未來交往，互尊互信仍是基礎。中方始終充分尊重塞爾維亞的主權和領土完整，為塞爾維亞經濟社會發展提供支持。塞方一直堅定支持中國在台灣等核心利益問題上的正當立場。習主席強調，雙方要繼續堅定相互支持，深化戰略合作，維護好各自政治安全和根本利益。這將推動中塞政治互信不斷深化。

