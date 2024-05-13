特朗普否認邀黑利當競選搭檔

特朗普（左）的競選搭檔人選受到廣泛關注。（來源：路透社） 中評社香港5月13日電／據大公報綜合路透社、《紐約時報》報導：美國前總統特朗普已基本鎖定共和黨總統候選人提名，他的競選搭檔人選受到廣泛關注。特朗普11日表示，他不會考慮讓美國前常駐聯合國代表黑利成為競選搭檔。



日前有消息稱，特朗普競選團隊考慮與黑利結盟。但特朗普11日在社交媒體發文稱：“黑利不在副總統候選人的考慮範圍之內，但我祝她一切順利！”黑利是特朗普在共和黨總統候選人提名戰中最後一位退出的競爭對手，很受溫和派和獨立選民歡迎。路透社稱，特朗普不急於挑選搭檔，可能要等到7月中旬共和黨全國代表大會前夕再宣布搭檔人選，潛在人選包括俄亥俄州參議員萬斯、佛州參議員盧比奧、南達科他州州長諾姆等。



特朗普11日在新澤西州造勢活動現場狠批美國現任總統拜登是“十足的白痴”，並將自己面臨的刑事訴訟歸咎於拜登。特朗普“封口費”案庭審本周進入關鍵階段，其前律師科恩預計將於當地時間13日出庭作證，庭審料將聚焦艶星丹尼爾斯如何收取“封口費”、是否有人為2016年大選而偽造商業紀錄等關乎能否給特朗普定罪的細節。科恩日前在社交媒體發布影射特朗普將入獄的視頻，特朗普一方怒而投訴。法官梅爾尚要求檢方通知科恩“閉嘴”，不要就該案或特朗普發表更多言論。