世界首位接受豬腎活體移植者去世

（來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據新華社報導，美國馬薩諸塞綜合醫院日前發布消息說，世界首位接受經基因編輯的豬腎臟活體移植的患者——現年62歲的理查德·斯萊曼於手術近兩個月後死亡。



據外媒報導，斯萊曼曾是一名終末期腎病患者，多年來一直患2型糖尿病和高血壓，曾長期透析，於2018年接受了人腎臟移植手術，但幾年後其移植的腎臟出現衰竭跡象，不得不於2023年恢復透析。後來，斯萊曼出現血管通路相關並發症，醫生建議其接受豬腎臟移植。美國食品和藥物管理局基於“同情使用”規則批准了這項移植手術。



今年3月16日，馬薩諸塞綜合醫院經過4小時手術，成功將經基因編輯的豬腎臟移植入其體內。斯萊曼於4月出院，醫生當時預計這顆移植腎臟可以為他延長數年壽命，但同時也承認異種移植可能存在許多未知風險。



馬薩諸塞綜合醫院11日發表聲明說，沒有跡象表明斯萊曼的死亡是由腎臟移植造成的，“我們對他的信任和推動異種移植領域發展的意願深表感激。”



可供移植的器官短缺是全世界面臨的醫學難題。美國非營利機構“器官共享聯合網絡組織”的數據顯示，僅美國就有超過10萬人等待器官移植。異種移植被視為未來解決人類移植器官短缺最可能的方向之一。近年來，在基因編輯等新技術推動下，以豬作為供體的異種移植取得較大進展。



此次美國實施的豬腎臟活體移植手術使用了經過69處基因編輯的豬腎臟，包括“敲除”會引起人類排異反應的基因、添加一些人類基因以改善器官與人體的兼容性等。此外，研究團隊讓豬體內的逆轉錄病毒基因失活，以防相關病毒影響接受移植者。



這是全球首例活體人類移植豬腎臟手術。美國媒體稱其為“里程碑”事件，標誌著異種移植的最新進步。在此之前，美國曾進行兩例活體人類豬心臟移植手術，但兩名患者都在術後數月內死亡。去年7月，美國紐約大學蘭貢醫療中心團隊曾進行一例豬腎臟移植手術，受試者是一名已被判定為腦死亡的57歲男性。