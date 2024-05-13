中泰企業聯合打造5G工廠　助力數字化轉型

這是4月27日在泰國春武裡府拍攝的美的集團家用空調事業部泰國工廠內景。（來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據新華社報導，生產線上一個個機械臂不停舞動，地上的物料運輸機器人裝載著配件來回穿梭，空中像摩天輪一樣的運輸軌道把半成品自動運送到下一工序……置身美的集團家用空調事業部泰國工廠（以下簡稱美的空調泰國工廠）生產一線，自動化、數字化、智能化氣息撲面而來。



美的空調泰國工廠是美的集團海外首個5G工廠，坐落於泰國春武裡府，占地面積約20.8萬平方米，整體規劃年產能400萬台套以上。據介紹，該工廠是美的聯合中國聯通、華為和泰國運營商AIS公司，匯聚了工業互聯網、自動化、信息化、精益物流等實踐經驗打造的5G全連接智慧工廠。



泰國AIS公司企業電信技術產品部主管阿斯尼·維帕塔瓦特表示，AIS跟中國聯通和華為合作，為工廠配備了覆蓋範圍約16萬平方米的5G專屬網絡，確保了生產線的高效互聯。



“使用5G專網後，每個生產環節銜接更加流暢，運行效率較以前提高了15%至20%。”美的空調泰國工廠總經理蔡耀武表示，5G專網具有廣連接和低時延等特性，解決了使用傳統通信手段存在的通信中斷瓶頸，信息傳遞更流暢，能實時傳輸數以百萬計的生產指令。



據悉，泰國工廠還應用了5G＋AI視覺質檢系統，通過激光傳感器，可識別零件形狀和定位零件位置，一旦發現不合格環節，生產線將及時發出警告，返工率降低了75%。



在工廠品質部門工作的蘇帕魯·喬提拉說，通過5G＋AI質檢技術，輸入數據即可呈現一次裝機率和產品不良率等品質指標，改善了之前手工計算耗時長、準確率低的問題，有效提升了產品質量的溯源能力。



阿斯尼表示，通過這次與中國企業合作，學習了5G新技術的應用經驗，未來將復制此次經驗助力更多泰國企業數字化轉型。



除了商業領域的應用，華為等中國企業還在泰國的智慧城市、交通、能源、教育等多個行業構建了數字生態。華為泰國公司首席技術官沃拉加恩表示，中國的5G發展經驗使泰國受益很多，未來將挖掘更多適合泰國的應用場景。