以色列為何一意孤行擴大在拉法軍事行動？

中評社北京5月13日電／在埃及首都開羅舉行的最新一輪加沙停火談判近日再度無果而終。同時，以色列方面決定擴大在巴勒斯坦加沙地帶南部城市拉法的軍事行動。國際社會對以色列此舉普遍擔憂，認為以軍的進一步行動將讓加沙地帶人道主義災難雪上加霜。



以色列一意孤行



新華社報導，新一輪加沙停火談判本月7日起在開羅舉行。9日，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）分別釋放出談判破裂的消息。與此同時，以方表示將繼續在拉法發動進攻。據多家媒體報導，以安全內閣9日晚批准以軍擴大在拉法的軍事行動。以色列國防軍發言人哈加里12日發表視頻講話說，以軍繼續在拉法對哈馬斯進行“精準打擊”。



以色列進攻拉法的主要目的是消滅哈馬斯。以總理內塔尼亞胡多次表示，衹有徹底摧毀哈馬斯在拉法的4個營，以色列才能實現其軍事行動三大目標，即解救被扣押以方人員、消滅哈馬斯、確保加沙地帶不再對以色列構成威脅。



對於大規模進攻拉法，以色列的主要後盾美國並不支持。美國國務卿布林肯12日表示，這只能造成“大混亂”和“無政府狀態”，而不會消滅哈馬斯。美國政府還迫於輿論壓力首次暫緩向以色列輸送武器。美國總統拜登8日表示，如果以軍進攻拉法，美國將不會為其提供炸彈等武器。



在以色列國內，越來越多民眾對內塔尼亞胡政府強烈不滿，並自發走上街頭抗議，希望戰火能夠早日平息。《耶路撒冷郵報》公佈的最新民調顯示，70%的以色列民眾對政府信任度低，58%的人認為內塔尼亞胡應立即辭職。



不過，上述壓力並不足以讓以色列改變其大規模進攻拉法的計劃。有分析認為，內塔尼亞胡正採取“以戰養政”策略，通過保持國家的“戰爭狀態”來維持其政權。以色列區域外交政策研究所所長尼姆羅德·戈倫指出，內塔尼亞胡領導的執政聯盟受到極右翼政黨牽制。

