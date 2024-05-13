俄前防長紹伊古被任命為俄安全會議秘書

中評社北京5月13日電／據新華社報導，俄羅斯總統網站12日發布消息說，俄總統普京簽署總統令，任命前國防部長謝爾蓋·紹伊古為俄羅斯聯邦安全會議秘書。



普京當天還簽署總統令，免去尼古拉·帕特魯舍夫安全會議秘書職務，另有任用。



另據俄聯邦委員會（議會上院）12日晚在社交媒體上發布的消息，普京當天向俄聯邦委員會提交了新一屆聯邦政府有關部門負責人提名名單。其中，普京提名此前擔任第一副總理的安德烈·別洛烏索夫為俄國防部長，提名謝爾蓋·拉夫羅夫留任外交部長、謝爾蓋·納雷什金留任對外情報局局長、亞歷山大·庫連科夫留任緊急情況部長、弗拉基米爾·科洛科利采夫留任內務部長、康斯坦丁·崔琴科留任司法部長、亞歷山大·博爾特尼科夫留任聯邦安全局局長。



據塔斯社報導，俄聯邦委員會需在一周內對相關提名進行審議並向普京匯報審議結果。如無異議，普京將簽署總統令對相關人員進行任命。



普京7日在克里姆林宮宣誓就職，開始其第五個總統任期。他於10日正式任命米舒斯京為新一屆政府總理。普京11日簽署命令，批准米舒斯京提交的新的政府架構方案。根據法律規定，米舒斯京隨後將向俄國家杜馬（議會下院）遞交有關新政府部長人選方案，經國家杜馬批准後由俄總統任命，其中國防部、聯邦安全局、內務部、司法部、緊急情況部和外交部等的負責人由總統與聯邦委員會協商後任命。