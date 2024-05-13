中評社北京5月13日電／據新華社報導，5月9日至12日，應老撾人民革命黨邀請，中共中央對外聯絡部部長助理趙世通率中共代表團訪問老撾。其間，分別會見老撾人革黨中央政治局委員、中央書記處常務書記、國家副主席本通，中央書記處書記、中宣部部長坎潘，中聯部部長通沙萬，同老撾黨政部門負責人座談。



雙方就中老關係及共同關心的問題交換意見，一致表示要貫徹落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，深化兩黨交流合作，攜手構建高標準、高質量、高水平的中老命運共同體。