通脹持續　日本“黃金周”國內游熱情下降

中評社北京5月13日電／據新華社報導，日本共同社11日發布的一項調查結果顯示，在物價上漲和實際工資收入縮水背景下，日本民眾今年五一“黃金周”國內旅遊熱情下降，許多熱門景點的本國遊客數量減少。



日本的五一“黃金周”包含4月末到5月初幾個全國性節假日，通常是旅遊消費旺季。共同社根據東京一家技術企業提供的數據，對日本全國47個都道府縣60座主要鐵路車站周邊500米內的客流量進行分析。結果顯示，今年五一“黃金周”期間，53座車站周邊的本國遊客人次較去年同期有所減少。



其中，國內遊客人次減少幅度最大的是北海道的札幌站周邊地區，跌幅為15.8%；宮城縣首府仙台和愛知縣首府名古屋的本國遊客人次降幅也不低於10%。在京都和東京新宿，日本遊客人次也分別減少7.7%和5.7%。



從整體來看，今年五一“黃金周”期間，上述60座車站周邊的日本遊客日均客流量為982萬人次，較去年同期減少6.7%。



近兩年多來，日本通貨膨脹持續，居民實際收入減少。日本政府發布的3月經濟數據顯示，日本去除生鮮食品後的核心消費價格指數（CPI）同比上升2.6%至106.8，連續第31個月同比上升。與此同時，扣除物價上漲因素後，日本實際工資收入連續24個月同比減少，創下1991年有可比統計以來工資持續下降的最長時間紀錄。



日本第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生分析，日本民眾無法大幅削減在食品和電費方面的支出，只好在休閑娛樂方面節省開支，在節假日更多選擇價格相對低廉的短途游。