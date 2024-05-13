“感恩杯”校際武藝操大賽在港舉行

中評社北京5月13日電／據新華社報導，為慶祝香港回歸祖國27周年，“感恩杯”校際武藝操大賽12日在香港元朗體育館舉行，700多名中小學生以及特殊學校學生參賽。



據介紹，本次比賽是“五學並舉”之“武藝校園計劃”的重要活動之一。該計劃由馮燊均國學基金會捐資推動、中國武術國際學院實施，為香港中小學開設自願性課外學習課程，幫助學生通過學習武藝操等課程厚植愛國情懷，加深對中華傳統文化的理解。



參賽的700餘名中小學生均由“武藝校園計劃”中42所先導學校選送。在比賽中，不同組別的選手展開比拼交流，一招一式盡顯中華文明之美，一點一滴均是中華武術之精華。經過激烈角逐，香港教育工作者聯會黃楚標中學獲得集體中學組冠軍；路德會梁钜鏐小學獲得集體小學組冠軍；道慈佛社楊日霖紀念學校獲得集體展能組冠軍。



馮燊均國學基金會主席鮑俊萍現場致辭表示，少年自有少年強，身似山河挺脊梁。希望以後有更多學校加入此類活動，共同推動香港愛國教育的建設。



“武藝校園計劃”旨在推廣武藝文化、增強學生體質、涵養學生品德，招募香港60所中小學為先導學校，為期3年，免費為其安排全校集體武藝操及五形拳、太極等武藝興趣班，獲得特區政府教育局、民政及青年事務局作為支持單位。



