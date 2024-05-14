徐步：以積極有為公共外交推動中韓關係發展

中評社北京5月14日電（助理記者 馬一鳴）當今世界，中美戰略競爭急速升溫，地緣政治風險日益加劇，信息技術的發展正在將世界更加緊密的聯繫起來，在此背景下，公共外交對於中韓關係以及世界各國的關係都顯得尤為重要。那麼，公共外交對中韓關係的發展有何作用？在構建國與國的關係中，如何發揮好公共外交的作用？5月13日，中國國際問題研究院前院長徐步參與由成均館大學成均中國研究所主辦的線上研討會，討論公共外交在中韓關係發展過程中的作用。徐步指出，當前國際局勢給中韓兩國關係的發展帶來了一些困難，通過積極有為的公共外交克服這些困難對於中韓兩國關係今後的發展，以及東北亞地區乃至整個世界的和平穩定至關重要。



徐步認為，在當今時代背景下，公共外交正在變得越來越重要，它與國家和政府的政策決策以及對外發起的外交努力密切相關。公共外交需要對他國民意產生影響，同時又在一定程度上使得民意能對政府的決策產生反作用。他認為公共外交具有漸進性，需要循序漸進，以量變來促成質變。



當談到公共外交對中韓關係產生影響時，徐步指出，中韓關係就公共外交的這樣一個視角而言，受到一系列因素的影響，包括歷史文化、經濟和貿易合作、政治制度、外部因素以及國際形勢。中國與韓國的歷史文化聯繫十分密切，我們需要集中精力去挖掘其中的正面積極的因素，來引導兩國公眾之間的相互的瞭解、理解和正確的認知。從政治制度這個角度講，需要我們有一個客觀的認知，理解政治制度的不同及這種不同對兩國關係的影響。同時他還認為，經濟貿易的合作對於國與國之間的關係這個是至關重要的，中韓雙方經濟貿易合作越密切，兩國往來越多，兩國積極正面合作的因素就會更加突出，這樣會營造出便於開展公共外交的氛圍，從而對兩國關係的發展更加有利。

