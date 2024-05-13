六城接力，解鎖文旅消費新體驗

中評社北京5月13日電／據中國文化報報導，第14個“中國旅遊日”前夕，廣東潮州、遼寧沈陽、河北石家莊、浙江寧波、內蒙古鄂爾多斯、貴州貴陽6個代表城市，將以六城接力的形式，依次以“吃—住—行—游—購—娛”為主題開展倒計時活動，借助全平台傳播，將“5·19中國旅遊日”系列活動逐步推向高潮。該活動將成為5月13日至18日期間舉辦的第14個“中國旅遊日”主題周（簡稱“主題周”）活動的亮點內容，以貼近百姓的方式詮釋深入發展綠色旅遊、積極倡導文明旅遊、推進文化和旅遊深度融合及文旅高質量發展的“中國旅遊日”理念。



吃：沉浸式體驗“潮州文化”魅力



今年，潮州市“5·19中國旅遊日”主題活動以獲評“世界美食之都”為契機，充分發揮潮州本土文化和產業特色，以“吃”為主題，多元融合潮州非遺、工藝美術等文化元素，帶領市民和遊客全方位、沉浸式體驗潮州文化的魅力。



在活動安排上，潮州將通過“一場啟動儀式、三大美食集市分會場、一系列美食文化推介”全面展示潮州“名廚、名菜、名店”風采，通過非遺美食集市彰顯“潮文化”魅力、發布美食地圖精準導引旅遊、開啟美食“City Walk”尋味休閑之旅、名廚炫技講好潮州菜故事，打造高品質美食文化盛宴，推動潮州美食特色旅遊發展。



住：解鎖住在沈陽的N種方式



作為國家歷史文化名城、遼寧“六地”精神的重要承載地，沈陽將以“解鎖住在沈陽的N種方式”為活動主題，以倒計時分會場主題活動、倒計時分會場配套活動、文旅及相關行業惠民行動為主體，通過“5·19中國旅遊日”分會場活動，做大做強沈陽文旅品牌。

