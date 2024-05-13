山東入境游市場“請客來”

中評社北京5月13日電／據中國文化報報導，爬泰山、逛岱廟……近期，來自馬來西亞的26人旅遊團走進山東泰安。旅遊團成員、馬來西亞籍華人游昌其表示：“這次體驗了泰山的歷史文化、自然風光、民風民俗，非常開心。山東朋友特別熱情好客，服務也細心周到。”



“當前，我國免簽‘朋友圈’大幅擴容，國際航線逐步增開，支付環境持續優化，入境旅遊發展迎來重大機遇。”山東大學旅遊產業研究院院長、山東省旅遊行業協會會長王德剛告訴記者，大力發展入境旅遊，對帶動行業整體水平提升、提振經濟與消費、推進高水平對外開放都具有重要意義。



入境旅遊是一個國家旅遊綜合實力的直接體現。近一段時期以來，山東高度重視入境旅遊發展，不斷豐富入境旅遊產品供給，完善入境旅遊服務，強化境外營銷推廣，推動入境旅遊穩步發展。



“優質的線路產品和旅遊服務，是把更多境外遊客‘請進來’的底氣。”山東省文化和旅遊廳相關負責人介紹，山東是文化大省，入境旅遊產品和服務在國際市場，尤其是在東亞、東南亞入境游市場具有一定競爭力。



2023年以來，山東深挖全省文物資源，重點圍繞國家文化公園和“四廊一線”文化體驗廊道，開展文物主題游徑建設。發揮全省儒家文化發源地的優勢，圍繞打造中華文化國際體驗目的地，面向東亞、東南亞市場推出一批“儒家文化研學之旅”精品入境游產品。同時，圍繞展示現代化強省建設成就，整合一批“感知現代山東之旅”主題入境游產品，不斷強化全省入境旅遊產品供給。



4月，山東省文化和旅遊廳等部門聯合印發《關於加快入境旅遊高質量發展的若幹措施》，聚焦打通制約入境旅遊的主要堵點，從6個方面出台16條政策舉措，促進入境旅遊健康、有序、高質量發展。

