韓反壟斷機構同中國兩大電商簽產品安全協議

中評社香港5月13日電／韓聯社報導，中國跨境電商平台全球速賣通和Temu13日與韓國反壟斷機構——公正交易委員會簽署關於加強產品安全監督管理的《自主產品品質安全協議》，並承諾為保障消費者安全和健康付出更大努力。



全球速賣通韓國市場負責人張銳（Ray Zhang）和Temu母公司拼多多聯合創始人兼Temu韓國分公司Whaleco Korea LLC代表理事孫沁當天出席簽約儀式。該協議主要內容包括加大產品安全監督力度，迅速切斷問題產品流通。



簽約儀式後，兩家公司各自發佈新聞稿強調將積極與韓國監管部門合作，提高旗下平台產品安全。張銳表示，為了更有效地保護消費者權益，公司將與韓國監管部門保持合作，努力符合韓國標準。孫沁表示，公司遵循“消費者至上”的核心價值觀，並已做好配合韓國監管部門的準備，以保障消費者安全和平台的可持續增長。



全球速賣通從2018年進軍韓國以來不斷增加常駐韓國工作人員，不僅銷售海淘產品，還開設韓國商品館“K-venue”。Temu去年7月進軍韓國市場，尚未安排常駐人員，專注海淘業務。截至上月，全球速賣通和Temu在韓用戶數量分別環比下滑3.2%和0.7%。分析認為，這主要是因為兩家平台銷售的產品被檢測出有害物質等品質問題頻發。



由於韓國消費者對上述兩大平台產品的投訴劇增，政府正對兩家企業是否違反個人資訊保護、消費者糾紛等問題開展調查。但國內業界認為，中國產商品種類繁多，恐難完全切斷安全問題產品流通。