國台辦：台無法參加世衞大會是民進黨當局造成

中評社北京5月13日電／第77屆世界衞生大會註冊日期將於13日截止，台灣方面再次無法參加世衞大會。國務院台辦發言人陳斌華當日就此答記者問。



陳斌華指出，關於中國台灣地區參與世界衞生組織活動問題，我們的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衞生大會第25.1號決議確認的根本原則。2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的“九二共識”基礎上，通過兩岸協商，台灣地區以“中華台北”名義、觀察員身份參加世界衞生大會。這是在堅持體現一個中國原則的“九二共識”基礎上，通過兩岸協商作出的特殊安排。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認“九二共識”，導致台灣地區參與世衞大會的政治基礎不復存在。台灣地區無法參會，完全是民進黨當局造成的。



陳斌華表示，兩岸同胞同屬中華民族，是一家人。我們始終關心台灣同胞的健康福祉，對台灣地區參與全球衞生事業作出了妥善安排。過去一年，中國台灣醫療技術專家參加世衞組織技術活動共計21批24人次。在《國際衞生條例》框架下，世衞組織向各地通報的任何突發公共衞生事件信息，台灣地區也都能及時獲得。顯而易見，台灣地區參與世衞組織技術領域溝通合作渠道充分暢通，獲取各種突發公共衞生事件信息和支援的渠道完全有效，台灣同胞的健康權利得到切實保障。



陳斌華指出，近期，民進黨當局利用國際社會對全球公共衞生議題的關注，一再操弄台灣地區參與世衞大會問題，真正目的是借此凸顯所謂“主權地位”，真實用心是“以衞謀獨”，挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局。民進黨當局的欺騙、挑釁行徑早被兩岸同胞和國際社會識破，必遭挫敗。