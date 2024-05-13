秘密文件：蘇聯提前知曉美國核試驗

中評社香港5月13日電／衛星通訊社報導，俄羅斯對外情報局解密並公開的一份情報顯示，蘇聯情報部門在1945年7月前獲得了關於美國即將做首次原子彈引爆試驗的情報，情報還涉及原子彈詳細構造以及美國核工業當時的情況。



這些情報，和許多其他關於美國核項目的情報一樣，是蘇聯對外情報部門在該部門的傑出掌門人帕維爾.菲京的帶領下獲得的。今天是菲京任蘇聯對外情報部門掌門人85週年紀念日。



帕維爾•米哈伊洛維奇•菲京（1907-1971年）中將領導蘇聯國家安全機構的情報部門至1946年。專家認為，正是他在任期間主持開展的工作為現代俄羅斯對外情報局奠定了基礎。



專家認為，在蘇聯乃至世界歷史上的著名情報行動中，這起獲取幫助製造本國核武器的情報行動是最偉大的一起。通過在美國、英國等國的聯絡點、蘇聯對外部門和軍事情報部門獲得了必要信息，使得蘇聯在極短時間內造出了原子彈並終結了美國在這一領域的壟斷地位。



俄羅斯對外情報局在網站上公佈了這份情報的影印副本，情報獲取時間不晚於1945年7月2日。



這份文件中稱：“今年7月預計將引爆首顆原子彈。”



後文是關於美國原子彈結構的描述。



情報中稱：“這枚原子彈中的活性物質是94號元素（鈈——編者注），未使用鈾235。引爆時間擬定於今年7月10日。”預計這顆原子彈的威力為5000噸梯恩梯當量，有效作用系數為5%-6%。



此外，情報中包含對美國當時核工業情況的描述。



文件中指出：“鈾235：今年4月開採了25千克鈾235。其開採量目前為每月7.5千克。鈈（94號元素）：2號營有6.5千克鈈，其開採工作井然有序，開採計劃正在超額完成。”“2號營”代指美國負責核武器研發的洛斯阿拉莫斯國家實驗室。