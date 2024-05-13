駐英使館強烈譴責英方無理指責香港特區政府

中評社北京5月13日電／據中國駐英國大使館網站：5月13日，中國駐英國大使館發表聲明，強烈譴責英方編造借口、無理指責香港特區政府。聲明全文如下：



5月13日上午，英國警方宣布起訴三名人員，聲稱其涉嫌向香港特區情報部門提供了協助。中方對英方編造所謂案件，無理指責香港特區政府表示堅決反對、予以強烈譴責。中方已就此向英方提出嚴正交涉。



一個時期以來，英方對中方的一系列指責，包括所謂“中國間諜案”、“中國網絡攻擊事件”等均屬無中生有、惡意詆毀。英方還打著司法和國家安全旗號，任意對在英中國公民進行騷擾、逮捕和拘留，這是對中方的嚴重挑釁，嚴重違背國際關係基本準則。



必須強調，香港早已回歸中國，香港是中國的香港。英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉。中國政府打擊反中亂港分子、維護香港穩定繁榮的決心堅定不移。英方庇護被通緝的違法犯罪分子是對法治的褻瀆，沒有出路。



我們敦促英方立即糾正錯誤，停止散布所謂“中國威脅論”，停止各種反華政治操弄，確保在英中國公民各項合法權益。我們正告英方：任何想通過誣蔑中國來轉移公眾視線、掩蓋自身嚴重問題的政治伎倆都注定要失敗。任何干涉中國內政、損害中國利益的行徑，都會遭到中方堅決有力反擊。我們奉勸英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠。

