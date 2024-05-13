俄國家杜馬批准所有副總理候選人

中評社香港5月13日電／衛星通訊社報道，俄羅斯國家杜馬批准了總理米哈伊爾·米舒斯京提交的副總理人選名單。



俄國家杜馬已批准任命丹尼斯·曼圖羅夫為第一副總理，他的候選資格獲得了一致支持：431名議員投了贊成票。他在任上將繼續分管工業。



其他副總理職位將由以下人員擔任：



維塔利·薩維利耶夫 —— 分管交通運輸業的副總理；

德米特里·帕特魯捨夫 —— 分管農業和生態環境的副總理；

亞歷山大·諾瓦克 —— 分管燃料能源綜合體事務和經濟的副總理；

德米特里·格里戈連科 —— 分管財政監測監察的副總理；

德米特里·切爾內申科 —— 分管IT、通訊、旅遊、體育、文化和媒體的副總理；

塔季揚娜·戈利科娃 —— 分管社會事務和聯邦民族事務署的副總理；

馬拉特·胡斯努林 —— 分管建設和地區發展的副總理；

阿列克謝•奧韋爾丘克 —— 分管國際問題的副總理；

尤里·特魯特涅夫 —— 作為總統駐遠東聯邦區全權代表的副總理。



俄羅斯總統普京舉行就職典禮後，米舒斯京政府立即辭職，新的總理提名將在5月10日的國家杜馬全體大會上獲得批准。根據法律，俄羅斯政府總理候選人在經國家杜馬批准後由總統任命。新總理應在就職後一周內向總統提交組閣方案，在14天內向國家杜馬提交副總理和除強力部門和外交部之外的部長候選人名單。杜馬將在一周內對總理提名的候選人做出決定，之後相關人員將由俄總統任命。俄羅斯國防部、聯邦安全局、內務部、司法部、緊急情況部和外交部的負責人由俄總統本人與聯邦委員會協商後任命。



5月11日，俄羅斯政府表示，俄羅斯總理米哈伊爾·米舒斯京提出了組建新一屆政府的建議。



米哈伊爾·米舒斯京把下列候選人名單遞交國家杜馬審議。