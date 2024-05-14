快評：台灣又被擋WHA門外　再證靠美國沒用

中評社快評／第77屆世界衞生大會(WHA)註冊日期13日截止，台灣方面沒有收到邀請函，再次無法參加世衞大會。這已是台灣連續第8年被擋在WHA門外。



第77屆世衛大會 將自5月27日起至6月1日在瑞士日內瓦舉行。本月1日，美國國務卿布林肯發表聲明稱，美方強烈鼓勵世衛組織邀請台灣以觀察員身份參加今年世衛大會。台灣再一次吃WHA閉門羹，再證靠美國力挺沒有用，這是國際現實。



國務院台辦發言人陳斌華昨天指出，台灣參加WHA必須按照一個中國原則來處理，過去參加是在“九二共識”基礎上通過兩岸協商做出的特殊安排，現在無法參會“完全是民進黨當局造成的”。陳斌華指出，近期，民進黨當局利用國際社會對全球公共衞生議題的關注，一再操弄台灣地區參與世衞大會問題，真正目的是借此凸顯所謂“主權地位”，真實用心是“以衞謀獨”，挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局。民進黨當局的欺騙、挑釁行徑早被兩岸同胞和國際社會識破，必遭挫敗。



事實說明，台灣能不能參與世衛大會的問題，本質是兩岸關係問題，也即是台灣承不承認“九二共識”的問題。因為民進黨當局拒不承認“九二共識”，台灣不能參與世衛大會，是意料中的事，沒有懸念。



不只是參與WHA是這樣，台灣參與任何國際組織，都必須在一個中國原則下，在台灣承認“九二共識”的基礎上，作出特殊安排才有可能，這是台灣需要面對的現實。美國再怎麼聲援挺台仍於事無補，也從另一個方面說明問題所在。