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拜登簽署法案禁止美國進口俄羅斯鈾
http://www.CRNTT.com   2024-05-14 09:42:00


　　中評社香港5月14日電／據新華社報導，美國總統拜登13日簽署一項法案，禁止美國進口俄羅斯生產的未輻照低濃縮鈾。

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