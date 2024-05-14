（來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據科技日報報導，通過手機移動端望舌面、問信息



“數字中醫人”線上“出診”



打開微信小程序，對著攝像頭拍攝幾張面部和舌頭的照片，就能實現個人體質自助辨識，並獲取中醫體質理論、未病防治、自我健康管理等專業知識……記者5月12日獲悉，由中國工程院院士、天津大學醫學部主任顧曉鬆教授，中國工程院院士、北京中醫藥大學教授王琦共同規劃與指導的“數字中醫人”近日在天津發布。



據瞭解，“數字中醫人”通過手機移動端望舌面、問信息，採用人工智能算法進行多模態特徵分析。它可出具詳細的中醫體質辨識報告，還能借助中醫體質辨識理論增強大模型，提供健康信息在線咨詢服務，並給出體質與疾病（如腫瘤等）的專業性資料參考。



“數字中醫人”由天津大學先進醫用材料與醫療器械重點實驗室、腦機交互與人機共融海河實驗室與中國電子信息產業集團旗下中電數據服務有限公司牽頭，聯合北京中醫藥大學、南京市中醫院、依脈人工智能醫療科技（天津）有限公司共同研發。



“‘數字中醫人’基於獨立的私有雲平台構建，採用中國電子信息產業集團有限公司的信息安全技術和中電數據服務有限公司的大數據技術，可保障使用者信息和數據安全。”顧曉鬆介紹，“數字中醫人”基於科研團隊此前研發的智能中醫四診采集系統優化開發而成，在移動端診測、便攜化應用模式方面特色鮮明。



王琦表示，“數字中醫人”可通過打造惠及全民的健康管理平台，為制訂慢病防治醫保政策提供更科學合理的依據，助力開展區域級覆蓋全人群的體質分布調查，推動中醫治未病醫療模式轉型升級。



項目負責人、天津大學醫學部醫學院副院長萬亮教授介紹，未來，“數字中醫人”還將擴展涵蓋氣息、脈象等體質檢測數據，面向亞健康人群重大慢性代謝性疾病，尤其是腫瘤防治領域開展示範應用，讓數字中醫造福百姓。