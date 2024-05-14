中資股大翻身　全球聚焦港股

港股上月開始大轉勢，恒生指數次季至今累積升幅達15%，漲幅冠絕全球。（大公報） 中評社香港5月14日電／大公報報導，近期中國經濟數據比預期為佳，國際資金繼續加配人民幣資產，加快中資股估值修復，出現大翻身。事實是市值八成為中資股的港股，成為全球投資焦點所在，本季至今領漲全球股市，但目前市盈率衹有約10倍而已，大幅低於接近14倍的歷史平均市盈率，預期中資股升浪才剛剛開始。



中國經濟見頂論、崩潰論並非事實，注定再度崩潰。中國首季經濟增長超預期，最新經濟數據呈現積極變化，包括優於預期的外貿出口、消費物價指數溫和增長、五一假期消費持續增長，加上穩增長政策措施出台，例如新能源車與家電舊換新及房地產限購政策優化，中國經濟正延續企穩回升的良好勢態，觸發環球股市資金流向大逆轉，形成沽售美歐日股市、買入中國股票的局面，估計這一波中資股大反攻、開展新升浪的力度比預期強勁，持續亦更長久。



估值大修復 次季領漲全球



市值八成為中資股的港股，上月開始大轉勢，次季至今恒生指數累積升幅達15%，漲幅冠絕全球，同期的日股、美股分別下跌5.3%、0.6%，而法股、德股則只微升0.16%及1.5%，可見在中資股大翻身之下，港股成為全球市場投資焦點所在，單日成交額曾超過1700億元，再創9個月最多。值得留意的是，港股成交額顯著上升，反映資金入市意欲提升，市場投資信心增強，看好內地、香港經濟前景。



估值吸引 低於歷史市盈率



事實上，當前資金流入港股勢頭不俗，上月港股日均成交金額上升至1123億元，較去年12月日均成交964億元，增加了16%，以目前市況而言，港股日均成交額有望進一步上升至1300億至1400億元，這正是牛市典型征兆。



中國經濟基本面穩好，美國霸凌行為阻不了中國科技進步與經濟發展，據報面對美國一再升級的芯片出口限制，中國科技企業加速國產化的步伐。例如華為集團新手機Pura 70 Pro採用更多國產零部件，這有助加快提升中國自身芯片自給率，推動半導體產業壯大發展，難怪外資加大押注中國創新發展，有對衝基金趁勢建倉阿里巴巴（09988）、京東集團（09618），支持中資股開展大升浪。雖然港股從年內低位回升逾兩成，但相信漲勢未止。現時恒生指數市盈率只是10倍左右而已，遠低於接近14倍的歷史平均市盈率，可知道現水平港股估值仍然吸引，預期後續還有更多內地與海外資金流入港股。

