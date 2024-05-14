﻿外資北水齊掃貨　恒指重上萬九

中評社香港5月14日電／大公報報導，內地近日公布的經濟數據正面，增強海外與內地投資者對中國經濟前景信心，放心加碼吸納港股。在外資強力買盤下，恒指昨日以接近全日高位報收，重上萬九關，升151點，領跑亞太區市場。大市交投活躍，主板成交額1472億元，全日有150只股份曾創超過52周股價高位。



科網股是升市“火車頭”，阿里巴巴（09988）、美團（03690）股價分別升3%至4%。分析員稱，在樂觀情景下，恒指今年目標可見22700點；由於買盤全面，科網股、傳統股皆值得關注。



內地4月份消費者物價指數（CPI）按年升0.3%，升幅高於市場預期的0.2%，較3月份擴大0.2個百分點。CPI已連續3個月處於正數，市場對內地物價的顧慮明顯降低。由於內地最新經濟數據顯示，內地經濟處於恢復性增長，企業營商環境不斷優化，所以安心增持港股。



150股搶先創52周新高



在補倉盤帶動下，恒指早段稍為消化沽壓，指數很快便掉頭回升，收市時升151點或0.8%，收報19115點，回補去年8月11日下跌裂口的頂部19049點。科技指數升56點或1.4%，收報4017點。



大市交投活躍，主板成交1472億元，雖較上日減少238億元，但高於過去一個月的日均成交額。內地投資者是其中一個主力資金來源，港股通昨日淨買入88.08億元，較上日增加23.03億元。全日上升股份占1041只，下跌股份665只，顯示大市升勢並不全面。指數創約8個月高位，但有150只股份搶先創出超過52周股價高位。



展望後市，第一上海首席策略師葉尚志稱，內地近期公布的數據反映經濟正在恢復，增強投資者入市信心。由於大市氣氛正面，指數有機會再上高位，只是未必會一躍重返20000點。值得留意愈來愈多二、三線中小型股份錄得較明顯升幅，說明資金炒股不炒市，相信上升股份擴散情況會延續。



專家：炒股不炒市 升浪延續



博威環球證券金融首席分析師聶振邦直言，恒指升上萬九點關屬於驚喜。他相信，指數完成回補去年8月份下跌裂口頂部後，如果未來兩日能夠企穩在19050點，指數向上將見19300點、19500點。然而，主板成交額低於1500億元，限制指數進一步上升空間。



板塊方面，聶振邦稱，恒指五大權重股中，科網股占三個席位；所以大市要向上，科網股不應該缺席。



香港股票分析師協會副主席潘鐵珊稱，恒指今年目標22700點，除科網股之外，內房、內險、內銀等傳統股份也可以看高一線。



個股表現方面，科網股阿里巴巴股價升4.1%，收報81.15元；美團股價升3.1%，收報122.3元。航運股近期節節上升，東方海外（00316）股價升5.9%，收報137.2元；中遠海能（01138）股價5.6%，收報10.82元。