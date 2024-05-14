全球十大年輕大學　科大城大理大上榜

中評社香港5月14日電／大公報報導，最新的泰晤士報高等教育（THE）年輕大學排名顯示，現時世界領先的年輕研究型大學，約有一半來自亞洲。其中，前十名中就有三所大學來自香港，當中最高位為排名第三的香港科技大學，另有排名第四的香港城市大學和第七的香港理工大學。



此外，土耳其、印度及伊朗亦有大批年輕學校崛起。泰晤士高等教育首席全球事務官菲爾·巴蒂（Phil Baty）認為，這顯示了亞洲大陸仍由卓越的教育和研究驅動，亞洲教學、研究和創新的未來非常光明。



2024年THE年輕大學排名展示了建校50年或以下的頂尖高校排名情況。其中，榜上亞洲大學數量在五年內幾乎翻了一倍，從2020年的165所，攀升至今年的327所，所佔比例亦由2020年的40%上升至今年49%。



科大排第三 城大升上第四位



位於榜單前十名的學校，有三所來自香港。位列最高位的是成立於1991年的科大，排名第三，但較去年下降一位；理大名次亦由去年第四名下降至今年第七名。不過，城大排名較去年上升兩位，位列排行榜第四。



土耳其印度伊朗 大批高校上榜



而土耳其、印度和伊朗，亦有大批優秀的年輕高校上榜。其中，土耳其有58所大學上榜，高於去年的47所，而其在2020年僅23所大學上榜。印度有55所上榜院校，較去年多了10所，較2020年多了29所。伊朗有46所大學上榜，較2020年多了26所。



菲爾·巴蒂指出，亞洲在全球排名中的驚人崛起，不僅限於其歷史悠久的知名大學，在印度、巴基斯坦和土耳其等地亦出現了各種年輕、冉冉升起的明星大學，“這很好地表明了亞洲大陸很大程度上仍由卓越的教育和研究驅動，亞洲教學、研究和創新的未來看起來非常光明。”



本次排行榜中，連續第二年位居榜首的是新加坡南洋理工大學。該大學成立於1991年，在2024年THE世界大學排名中名列前茅，位於第32位。



排名第二的是成立於2010年的Paris Sciences et Lettres－PSL巴黎文理研究大學，比去年上升了一位。此外，幾所法國大學均由合併後的老院校組成，在排行榜上佔據主導地位，前20名中便佔據了五個位置。



今年共有來自79個國家／地區的673所大學上榜，高於2023年的605所大學。其中，非洲大學在排名中的代表性也顯著增加。五年前，排行榜中僅有39所非洲大學，如今這一數字上升至77，佔據比例從9%上升至11%。在所有非洲國家中，尼日利亞的大學排名增幅最大，由2020年的1所增至今年10所。