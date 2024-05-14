【
大
中
小
】 【
打 印
】
新加坡總理李顯龍遞交辭呈
http://www.CRNTT.com
2024-05-14 11:50:09
新加坡總理李顯龍（資料圖）
中評社北京5月14日電／據央視新聞報導，5月13日，新加坡總理李顯龍向總統尚達曼提交辭呈。
據新加坡總理公署4月15日公布的消息，李顯龍將於5月15日卸任，副總理兼財政部長黃循財將於同一天在總統府宣誓就職新總理。
黃循財此前也表示，李顯龍在5月15日卸任之後，將留在內閣擔任國務資政。
現年72歲的李顯龍於20世紀80年代步入政壇，曾擔任新加坡國防部第二部長、貿易與工業部長、副總理兼財政部長等職。2004年8月就任新加坡總理，連任至今。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
黃循財：新加坡既不親中也不親美
(2024-05-12 15:54:48)
新加坡空軍一架F－16戰機墜毀
(2024-05-09 15:50:06)
新加坡國防部：暫時中止F16戰機機隊訓練
(2024-05-09 13:03:15)
嘉義縣赴星考察探索雙語教學環境
(2024-04-25 18:45:36)
搶國際訂單 屏東好物進軍新加坡食品展
(2024-04-23 16:56:39)
盧秀燕訪新加坡修外交學分 大選起手式？
(2024-04-02 12:23:54)
盧秀燕宣布疫後出訪 首站新加坡
(2024-04-02 10:22:33)
新加坡持續強化軍備建設
(2024-03-25 11:05:23)
“新馬泰”僑胞擁抱新機遇
(2024-03-15 09:13:33)
Taylor開唱 新加坡料吸金30億
(2024-03-03 09:59:37)