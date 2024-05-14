新加坡總理李顯龍遞交辭呈

新加坡總理李顯龍（資料圖） 中評社北京5月14日電／據央視新聞報導，5月13日，新加坡總理李顯龍向總統尚達曼提交辭呈。



據新加坡總理公署4月15日公布的消息，李顯龍將於5月15日卸任，副總理兼財政部長黃循財將於同一天在總統府宣誓就職新總理。



黃循財此前也表示，李顯龍在5月15日卸任之後，將留在內閣擔任國務資政。



現年72歲的李顯龍於20世紀80年代步入政壇，曾擔任新加坡國防部第二部長、貿易與工業部長、副總理兼財政部長等職。2004年8月就任新加坡總理，連任至今。