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日本一觀光直升機迫降 兩名中國遊客受傷
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2024-05-14 14:57:45
中評社北京5月14日電／據央視新聞報導，當地時間2024年5月13日，日本熊本縣一架阿蘇山火山觀光直升機在飛行途中發生引擎故障並迫降，造成包括兩名中國遊客在內的3人受傷。目前傷者已被送往醫院治療，均意識清醒。
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