“你好！中國”亮相第39屆首爾國際旅遊展

（來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據人民日報海外版報導，近日，第39屆首爾國際旅遊展在韓國首爾國際會展中心開幕。以“你好！中國”為主題的中國展區向韓國民眾展示中國特色旅遊資源和風土人情。圖為參觀者在中國展區咨詢。