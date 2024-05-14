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“你好！中國”亮相第39屆首爾國際旅遊展
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2024-05-14 11:47:50
（來源：新華社）
中評社北京5月14日電／據人民日報海外版報導，近日，第39屆首爾國際旅遊展在韓國首爾國際會展中心開幕。以“你好！中國”為主題的中國展區向韓國民眾展示中國特色旅遊資源和風土人情。圖為參觀者在中國展區咨詢。
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