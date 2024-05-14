香港私樓租金升勢急　東涌漲逾一成

東堤灣畔3房單位租金按年升逾14%。（大公報） 中評社香港5月14日電／大公報報導，特區政府積極引入外來專才，加上整體航空業市場回暖，大批機組人員回歸，帶動本港住屋租賃需求，當中以東涌升勢最急，區內屋苑租金錄至少逾一成增長。



本港住宅租賃市場提前進入旺市，各區私樓租金升勢加快，以東涌升幅最明顯。區內代理透露，隨著本港全面復常，航空業急需大量人手，去年底已積極增聘人才，包括機組人員，從而帶動周邊租盤需求，單位租金較去年低位反彈，升幅最少10%。



東堤灣畔3房月租2.4萬 3空姐合租



中原地產資深分區營業經理林溢斌表示，東涌近月錄多宗機組人員承租個案，例如東堤灣畔9座高層G室，實用面積821方呎，采3房套加工人套房間隔，租客新近遷出，即獲3名泰國籍空姐以2.4萬元合租，實用呎租29.2元，比去年舊租2.1萬元反彈14.3%。



除東涌外，多區租賃亦見回暖。世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，多個屋苑租盤供應開始緊張，將軍澳有單位未交吉已獲承租，物業為日出康城6期LP6第5座中層F室，實用面積348方呎，屬1房間隔，上月以1.5萬元放租，原有租客於本月底遷出，由於市場租盤緊張，單位在未交吉已獲新租客以1.45萬元承租，實用呎租41.7元，較對上舊租1.25萬元大漲16%。據悉，業主於2018年10月以517.6萬元購入物業，租金回報約3.4厘。



小西灣藍灣半島本月已錄5宗租賃成交，按月升逾六成。世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，藍灣半島3座中層E室2房戶，實用面積436方呎，剛以1.8萬元租出，實用呎租41.3元，參考同類單位去年月租約1.78萬元，租金按年微升約1%。



鰂魚涌351呎戶 拍賣底價250萬



另一方面，盈置地產將於本月23日舉行拍賣會，推出32個細碼銀主盤，全部開拍價低於450萬元，包括私樓、綠表居屋、村屋及寫字樓，其中港島區私樓最平開拍價為鰂魚涌英皇道993號得利大廈2樓單位，實用面積351方呎，拍賣開價僅250萬元。