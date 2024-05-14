中國綠色產能增進全球“綠色福祉”

（來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據人民日報海外版報導，“物美價廉的中國光伏組件給歐洲帶來福祉。”不久前，《日經亞洲》雜誌網站發表分析文章表示，中國光伏技術和生產工藝全球領先，產品實現了成本優勢。歐洲通過進口中國光伏組件，實現了太陽能項目的快速推廣，推動了歐洲綠色轉型進程。僅2022年，歐洲電網新增太陽能裝機容量同比增長約30%。



在第26屆世界能源大會上，全球石油巨頭沙特阿美的CEO阿敏·納賽爾也表示，中國通過努力降低了太陽能電池板和電動汽車成本，有效助推了包括發達國家在內的全球減排進程。日前，澳大利亞國立大學東亞經濟研究所發表的報告也提出，中國是全球新能源領域“不可或缺”的力量。與中國密切合作，有利於合作夥伴學習技術前沿、把握能源轉型重大機遇，實現低成本、高效率脫碳。



中國綠色產能對全球意味著什麼？近期，來自多方的國際輿論不約而同給出了這樣的答案：中國提供的是先進產能，契合全球可持續發展之需，為全球提供了“綠色福祉”。



中國綠色產能可靠。當前，全球距離實現氣候目標仍存在巨大綠色產能缺口，發達國家與廣大發展中國家均對新能源開發和應用有廣闊需求。作為全球最大的可再生能源市場和先進能源裝備生產國，中國著眼全球所需，不斷增加優質產品供給，助力全球綠色產業做大“蛋糕”。國際能源署報告顯示，2023年，全球新增清潔能源產業投資中，中國投資占比達到3／4。彭博社援引全球風能理事會報告表示，2023年，全球新風力渦輪機裝機容量達到創紀錄的117吉瓦，同比增長50%，這主要歸功於中國的新增產能；而若排除中國產能，世界其他地區的風能產能相較2020年僅增加了0.088吉瓦。對此，馬來西亞《星報》這樣評論：許多跨國公司高管、經濟學家和政府官員都認為，中國在清潔能源、智能裝備製造等領域貢獻巨大，是全球產業鏈中不可或缺的關鍵一環。



中國綠色產能可及。在國際產業分工與全球競爭的大背景下，“中國製造”憑借持續技術創新、完善的產供鏈體系和充分市場競爭實現了比較優勢，為全球消費者提供了更經濟的選擇，為其他國家尤其是發展中國家快速部署可再生能源創造了機遇。美國外交學者網站文章提出，得益於技術創新升級，中國清潔能源產業實現了成本優勢與產能領先。國際能源署報告提出，根據對750多家工廠的評估，中國是清潔技術生產成本最低的國家，美國和歐洲製造電池、風能和太陽能光伏組件的成本通常比在中國高出70%至130%。對此，國際能源署署長法提赫·比羅爾認為，中國向其他國家提供相關服務和支持，降低了全球使用綠色技術的成本，顯著提升了清潔能源的可及性。



中國綠色產能低碳可持續。數據顯示，中國風電、光伏產品已出口到全球200多個國家和地區，幫助廣大發展中國家獲得清潔能源。過去10年，中國對全球非化石能源消費增長貢獻度超過40%；2022年，中國出口的風電、光伏產品為其他國家減排二氧化碳約5.73億噸，合計減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。2023年，全球可再生能源新增裝機容量5.1億千瓦，中國貢獻超過一半。正如BI挪威商學院戰略教授卡爾·費所言，中國的產品為全球綠色低碳轉型貢獻巨大。



中國綠色產增進了全球“綠色福祉”。面對氣候與能源的全球性挑戰，中外攜手合作，將使世界更好受益於中國綠色產能。