面對氣候變化挑戰　亞洲亟需合作應對

（來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據人民日報海外版報導，亞洲氣候變化問題再次敲響警鐘。世界氣象組織日前發布《2023年亞洲氣候狀況報告》指出，亞洲長期變暖趨勢加速，變暖速度高於全球平均水平。報告說，2023年亞洲是全球受極端天氣災害影響最嚴重的地區，一方面，洪水和風暴造成的傷亡人數最多；另一方面，極端高溫的影響正越來越大。



專家指出，亞洲地域遼闊，人口眾多，氣候條件複雜多樣，氣候治理任務重、挑戰多。亞洲各國亟需團結合作，採取務實行動，為應對全球氣候變化貢獻亞洲力量。



面臨多重挑戰



世界氣象組織的報告從地區氣候、極端事件、氣候造成的影響和風險三方面，對2023年亞洲氣候狀況進行說明，強調亞洲地區地表溫度、冰川融化和海平面上升等主要指標的變化速度正在加快，將對該地區的社會、經濟和生態系統產生重大影響。



“報告結論發人深省。”世界氣象組織秘書長塞萊絲特·紹洛指出，亞洲許多國家在2023年經歷了有記錄以來最熱的一年，還出現了乾旱、熱浪、洪水、暴雨等一系列極端氣候狀況。氣候變化加劇了此類事件的發生頻率和嚴重程度。



近期，亞洲多國頻遭極端天氣衝擊。柬埔寨出現約170年來最高氣溫。越南最大城市胡志明市遭遇自1997年以來持續天數最長的熱浪。越南、菲律賓、緬甸等國也出現創紀錄高溫。尼泊爾今年以來發生超過4500次山火，是去年同期將近兩倍。阿聯酋近日遭遇雷暴伴隨大風，杜拜一些地方出現內澇。



華中科技大學國家治理研究院副院長、經濟學院教授孫永平在接受記者採訪時指出，從三個維度看，亞洲面臨的氣候變化問題呈現出多元性、複雜性。一是亞洲覆蓋經緯度廣、地理範圍大，極端天氣及造成的次生災害類型多樣，如高溫熱浪、乾旱、暴雨、城市內澇、海平面上升、冰川融化、生物多樣性減少等，都會在亞洲出現。二是亞洲國家發展程度不同，對氣候變化的適應能力存在較大差異。三是不同地區人口密度和經濟密度不同，氣候變化的暴露度存在很大差異。



中國社科院亞太與全球戰略研究院“一帶一路”研究室主任謝來輝認為，亞洲當前氣候治理面臨突出矛盾：一方面，地區國家受氣候變化影響嚴重，對減緩和適應資金的需求巨大。另一方面，地區中低收入水平國家較多，各國僅憑自身力量較難實現氣候目標，缺乏足夠的氣候投融資來應對相關挑戰。

