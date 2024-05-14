本幣創新低　越南掀起瘋狂搶金熱

中評社香港5月14日電／由於強美元關係，越南盾匯率近日屢創新低。此外，越南國內經濟和金融市場面臨的一系列新挑戰加劇，越南國內的搶金潮愈演愈烈。河內和胡志明市多家鬧市金店的黃金商品紛紛售罄，金價也一再打破了歷史高位紀錄。金條價格現時達到每9240萬越南盾（約合3629.51美元），比全球金價高出了近28%。黃金分析員表示，隨著越南盾匯率短期內持續下跌，人們買金作為保值及避險的風氣只會愈來愈強。



多間金舖實施限購令



香港商報引述VnExpress報導，越南的金條已再度刷新了歷史最高價，每（約1.2盎司）價格高達9240萬越南盾（3629.51美元）。



河內海巴中區的陳宗仁街是黃金購買者的熱門去處。有些商店規定每位顧客只能購買五金條，但只讓顧客帶走一，並承諾在未來兩周內交付其餘四。其他商店的等待時間則長達六周。但即使已經賣到沒有現貨，不少越南民眾仍爭先恐後搶付款預購，表示一個月後再取貨也沒關係。



在首都胡志明市，位於阮氏明開路的SJC總部擠滿了顧客，每人最多只能購買三。一些顧客稱，他們在過去幾天裡每天都會來購買他們所能買到的所有數量。珠寶零售商富源珠寶和DOJI的商店也表示，已沒有足夠的金條出售。



越南央行拍賣金條降溫難見效



據當地金商分析，目前越南金價約為每9240萬越南盾，比全球金價高出了近28%。



不少分析人士認為，由於全球地緣政治和經濟不穩定，加上越南房地產持續呈現泡沫、銀行存款利率不斷下滑，股市等其他投資管道獲利疲軟，令越來越多的越南民眾開始把目標轉向黃金，並一再推升了越南金價。



越南盾近來的持續貶值，也加劇了越南國內的搶金熱潮。今年迄今，越南盾已累計貶值約5%。隨著越南盾貶值至歷史新低，2023年以來至今，國際資本在越南的總投資年減近三成，超過千萬億越南盾的資金從該國撤離。



越南央行為了降溫國內黃金市場，避免與國際金價價差持續擴大，曾分別在4月23日及5月8日成功拍賣黃金，共計向市場投入6800金條，但迄今成效依然有限，高昂的起拍價使許多企業不願出價。



強美元令越南盾匯率受壓



據黃金分析員表示，黃金受到搶購是受制於越南的出口結構和美元現狀。美國是越南最大的商品出口國，2023年越南對美國出口佔總出口比重超過28%。但在高利率和低經濟增速預期下，目前美國更需要便宜貨，這就意味著越南盾必須得更加便宜。作為典型的出口導向型經濟體，越南不得不面對匯率向出口低頭的問題。



據彭博分析，黃金一直作為傳統避險工具，隨著越南盾不斷創新低，人們買金的需求自然愈來愈大。



政府對金市開展專項檢查



據越通社報導，儘管越南國家銀行根據其職能、任務和權限實施了管理黃金市場的解決方案，但國內黃金價格形勢未發生積極轉變，國內金條價格持續上漲，國內金條價格與世界金價存在較大的差距。目前，越南政府副總理黎明慨已要求越南國家銀行和有關部委和機構，按照各自的職能、任務和權限繼續認真、全面、有效地落實越南黃金市場管理的任務，以及短期和長期解決方案。



黎明慨指示抓緊對黃金市場、黃金生產經營企業、商店、經銷商以及生產經營活動的遵守情況等進行專項檢查。嚴格管理金條生產和交易活動，嚴厲處置金條生產和交易中的違法行為，包括走私、投機、哄抬價格、不正當競爭等行為。研究提出符合實際情況的黃金市場管理方案和政策，依法建立高效的黃金市場控制和管理手段，嚴厲處置黃金經營活動中的違法行為。



全球央行持續加大買金力度



據彭博報導，數據也顯示，全球央行成為最強有力的購金者。



世界黃金協會的數據顯示，2024年一季度全球央行淨購金量達290噸，創下季度購金量的歷史新高，土耳其、中國和印度領銜。近期，金價因為短期被超買而出現回調，但多數機構仍認為金價將有上升潛力，美國減息雖遲但到的預期、多年的高通脹削弱了法幣價值、尋求配置多元化的強勁訴求等都是支持金價的主因，目前瑞銀等國際投行給出了2500美元的目標價，高盛則為2700美元。



各界預計，未來新興市場仍將成為更主要的購金力量。世界黃金協會表示，歐美國家發展更早，對黃金的配置也更早，而早年新興經濟體的發展剛剛起步，需要留存外匯去滿足外貿需求。隨著這些國家家底變得更厚，且全球都出現了更強的多元化配置需求，黃金自然會被新興市場央行增持。