富權：民進黨當局對大陸便民措施草木皆兵？

中評社香港5月14日電／澳門新華澳報14日發表富權文章：民進黨當局對大陸便民措施草木皆兵？以下為文章內容。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領的“兩岸破冰和平發展，振興台灣百工百業”大陸訪問團，收穫豐碩，帶回了大陸國台辦、文旅部、海關總署及福建省政府贈送的十七項大禮。其中在福建省政府贈送的十三項大禮中，有一項是由福州市政府發行的“福馬同城通”，方便馬祖居民在福州市交通及旅遊之用。而台灣地區的連江縣政府出於便利馬祖居民申請辦卡的需要，曾經一度協助馬祖居民代辦，但卻讓民進黨政客及媒體“條件反射”地指責這是“大陸統戰”，而民進黨當局也像“二零二四”大選期間，將台灣地區的里長到大陸地區訪問，視為違反《反滲透法》要追究“刑事責任”那樣，也“草木皆兵”、“杯弓蛇影”地聲稱此舉違反《兩岸關係條例》。由此可見，台灣當局已經鐵定心腸，不但是繼續拒絕兩岸人民的往來交流，而且在大選已經結束後，仍然要繼續將推動或進行兩岸交流的行為視為“敵我關係行為”。因而不要指望賴清德在“五二零”的講話中，能夠對緩和兩岸關係將會釋出什麼“善意”。



“福馬同城通”交通卡，是由福州市政府於二月二十日開始發行，提供馬祖民眾搭乘福州市公車、地鐵優惠，享受指定酒店住宿優惠；以及免費遊覽福州市三坊七巷、曇石山、船政、壽山石等四大文化景點，還可享受市政務服務中心無償代辦服務，子女就學、就業創業等業務專線咨詢，快捷入住台胞免租房。每張“福馬同城通”卡在發卡時預存交通金額三百元，餘額使用完後持卡人可自行充值，卡內餘額上限為九百九十九元，無使用期限限制，可跨年月長期使用。



該“福馬同城卡”在開始發行之後，極受馬祖居民歡迎。開始時是馬祖居民在乘搭“小三通”客輪到福州琅岐、黃岐對台客運碼頭時，就順道在碼頭的旅客服務中心申領，或在福州市區的政務服務中心、市民卡各直屬營業點申領。消息傳開後，一些並非經常前往福州的居民，也紛紛向連江縣政府要求，代為申辦。為此，連江縣政府指派縣交通旅遊局於三月六日起，代辦“福馬同城通”卡申請作業，並於三月六日至十二日期間，另於南、北竿鄉公所等服務櫃台開放臨櫃申辦，再將馬祖民眾的申請資料彙送縣府交旅局，再轉送到中國審核製卡。在此期間，共有約三千名民眾申辦，約佔全縣人口的四分之一強，可見其受馬祖居民的歡迎度之高。

